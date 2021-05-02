أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية، عن تحدٍ جديد كليًا للياقة البدنية لمستخدميها في السعودية بدءًا من 3 مايو وحتى 30 مايو، حيث يمكنهم الانضمام والمنافسة للفوز بسوار HUAWEI Band 6 الجديد وأيضاً المنافسة للدخول في فرصة الفوز بميداليات إلكترونية، وجوائز مثل Sound X، FreeBuds 3 وWatch GT والمزيد من الجوائز المثيرة. التحدي، المسمى HUAWEI Band 6 Steps Challenge، سيطلب من المشاركين استخدام تطبيق HUAWEI Health الذي يأتي مثبتًا مسبقًا في هواتف Huawei الذكية، أو يمكن تنزيله بواسطة الهواتف الذكية من العلامات التجارية الأخرى، للانضمام والمشاركة. سيكون التحدي متاحًا أيضًا على تطبيق Steppi.

التحدي يتمثل في إكمال 3000 خطوة يوميًا متتالية لمدة 3 أيام. بمجرد اكتمال التحدي بنجاح، سيحصل المشارك على ميدالية رقمية على تطبيق HUAWEI Health، بالإضافة إلى الدخول في السحب على الجائزة الكبرى. يُعد هذا التحدي أيضًا بمثابة مبادرة مجزية، ومثالية لأولئك الذين يرغبون في بدء نمط حياة صحي وموجهاً للياقة البدنية في شهر رمضان، بالنظر إلى الوقت الإضافي المتاح لهم.

في نهاية الأمر، سيحصل المشاركون على فرصة الفوز بسوار HUAWEI Band 6، والذي يعتبر أكثر من سوار ويحتوي على خصائص أكثر من الأسوار الذكية مع مجموعة من ميزات الساعة الذكية، والذي يمكن شراءه بسعر ودي. تتضمن بعض هذه الميزات الرئيسية لسوار HUAWEI Band 6 مراقبة مستمرة لمستوى الأكسجين في الدم (SpO2). أصبحت هذه الميزة شائعة الآن عبر الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، حيث يعمل سوار HUAWEI Band 6 على تحسين الميزة هذه من خلال تشغيلها باستمرار في الخلفية، لتنبيه المستخدمين في حالة حدوث انخفاض في المستويات. ويتم استكمال ذلك أيضًا من خلال مراقبة مؤشرات الصحة الرئيسية الأخرى، مثل المراقبة الدقيقة لمعدل ضربات القلب باستخدام ميزة HUAWEI TruSeenTM 4.0، وتتبع النوم وتحليله باستخدام ميزة HUAWEI TruSleepTM وإدارة الإجهاد باستخدام ميزة HUAWEI TruRelaxTM.

ويتميز سوار HUAWEI Band 6 أيضًا بشاشة كبيرة تشبه الساعة الذكية، وهذا يميزها على معظم الأسوار الذكية الأخرى. تكتمل شاشة AMOLED هذه بحجم 1.47 بوصة بتصميم بدون حواف، وتوفر تجربة مشاهدة غامرة وتجربة مستخدم أكثر تفاعلية. ويوفر سوار HUAWEI Band 6 أيضًا عمرًا أطول للبطارية، مما يلغي الحاجة إلى إعادة شحنه باستمرار أثناء التنقل. مع هذا السوار الذكي، يمكن لشحنة واحدة أن تمنح المستخدمين أسبوعين كاملين من الاستخدام.

ومع هذه الميزات، فإن سوار HUAWEI Band 6 قادر على تقديم تجربة أفضل من معظم الأسوار الذكية العادية. بميزاته، وتصميمه الذي يشبه الساعة الذكية وسعره الودي يجعلونه من أذكى الخيارات المتاحة لسوار ذكي. مع تحدي HUAWEI Band 6 Steps، يمكن لجميع المستهلكين الحصول على فرصة للفوز بسوار HUAWEI Band 6 الذكي، كل ذلك من خلال تطبيق HUAWEI Health أو تطبيق Steppi.