رمضان وقت التجمعات العائلية، وتقدير هذه اللحظات عندما يجتمع الأحباء حول وجبتي الإفطار أو السحور، ولكن هذا العام لا يزال من الصعب على الكثيرين الاستمتاع بهذا الشهر المميز مع أحبائهم. خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، نلجأ إلى التكنولوجيا لمساعدتنا على الاقتراب، من خلال سد الفجوة والاستمتاع بشهر رمضان مع الأشخاص المهمين بالنسبة لنا: سواء من خلال المكالمات العادية أو مكالمات الفيديو أو الرسائل وما إلى ذلك، فإننا ننتهز كل فرصة لتقريب المسافات.

كشفت هواوي، أخيراً، عن سلسلة من إعلانات الفيديو التجارية في السعودية على مدار هذا الشهر، تُظهر كيف يجتمع الناس معًا ويعززون العلاقات خلال هذه الأوقات غير المسبوقة بمساعدة التكنولوجيا وبشكل خاص، الجيل القادم من تلفاز هواوي القادم HUAWEI Vision S، الذي من المتوقّع إطلاقه في السعودية قريباً.

تُسلط مقاطع الفيديو هذه الضوء على عدم تمكن ابن من حضور الإفطار مع أسرته، وفتاة صغيرة تفتقد والدها الذي كان مشغولاً بالعمل في المستشفى وفوّت وجبة سحور، في حين يدور مقطع فيديو ثالث حول كيفية التقاء عائلتين معًا لمشاركة إفطار رمضاني افتراضي. في حين أن هذه السيناريوهات قد تحدث على أساس يومي، فإنها تُظهر أيضًا كيف يمكن لتلفاز الجيل التالي من هواوي HUAWEI Vision S جمع العائلات معًا بفضل مكالمة الفيديو الفريدة بدقة 1080 بكسل عبر تطبيق MeeTime.

يمكن استخدام هذه الميزة الجديدة الرائعة التي تدعمها كاميرا بدقة 13 ميجابكسل، والتي يمكن توصيلها أو فصلها مغناطيسيًا، لإجراء مكالمات فيديو عالية الجودة لجعل الاتصالات الرقمية أكثر حميمية وعاطفية من أي وقت مضى. يمكن التقاط مظاهر الفرح والترقب والضحك لأحبائك خلال «مكالمة تلفزيونية»، لتكوين روابط عائلية موثوقة وحميمة، خاصةً خلال شهر رمضان. قل وداعًا للأيام الخوالي لـ «اتصل بهاتفك» ومرحبًا بعصر «اتصل بتلفازك»!

تلفاز HUAWEI Vision S

يتيح لك تطبيق MeeTime إجراء مكالمات فيديو بدقة عالية 1080 بكسل طالما متصل بشبكة Wi-Fi. بفضل تقنية الاتصال الخاصة هواوي، توفر مكالمات الفيديو بدقة عالية 1080 بكسل ثباتًا وسلاسة ليس لها شبيها وجودة صورة عالية الوضوح، واستجابة سريعة. هذه السمة فريدة من نوعها لتلفاز HUAWEI Vision S في الأسواق السعودية وتجعلها تحصل بكل سهولة على لقب الجيل التالي من التلفاز. كما أنه يتيح إجراء مكالمات واستقبالها على مجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك ما بين تلفاز HUAWEI Vision S، وهواتف هواوي المحمولة، والأجهزة اللوحية وما إلى ذلك. يمكنك الاتصال بهاتف مباشرةً من تلفاز Vision S الخاص بك، أو بدلاً من ذلك، الاتصال بتلفاز HUAWEI Vision S من هاتفك.

يتكيف تلفاز HUAWEI Vision S تلقائيًا مع النطاق الترددي: إذا كانت إشارة الشبكة ضعيفة، فسيتحول الذكاء الاصطناعي المدمج تلقائيًا إلى دقة فيديو أقل، لضمان استمرارية مكالمة الفيديو دون انقطاع.

ينتقل تلفاز HUAWEI Vison S ببقية ميزاته إلى المستوى التالي مع شاشة بدقة 4K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وكلاهما يعدان بمشاهدة عالية الجودة، كما أنه مزود بأربعة مكبرات صوت بقوة 10 واط، لتجربة صوتية غنية. بالإضافة إلى ذلك، مع خوارزمية HUAWEI Histen، يمكننا توقع تآزر سلس بين عناصر الأجهزة والبرامج، مما ينتج عن جودة صوت استثنائية. يمكن لنظام الصوت أيضًا تحديد واستخراج الأصوات البشرية، ويسمح بتمييزها أثناء المشاهد الصاخبة مع ضوضاء الخلفية في الأفلام.

من المؤكد أن تلفاز HUAWEI Vision S يقدم بعض الامتيازات مع هذا الجيل القادم من التلفاز - يمكن أن تغير بشكل جذري الطريقة التي نتواصل بها من منازلنا.

أما بالنسبة إلى السعر والتوافر في أسواق المملكة العربية السعودية، فسيتمّ الكشف عنهما قريبًا، علمًا بأنه من المتوقع أن يصل تلفاز HUAWEI Vision S إلى الأسواق السعودية قريبًا جدًّا.