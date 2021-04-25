أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية اليوم عن أحدث عضو في سلسلة أسوار HUAWEI Band، سوار HUAWEI Band 6. مع تزايد طلب المستهلكين من أجهزتهم القابلة للارتداء، تم تحسين سوار HUAWEI Band 6 الجديد بشكل كبير من حيث مراقبة الصحة واللياقة البدنية والتصميم وعمر البطارية، لتوفير تجربة شبيهة الساعة الذكية بسعر أكثر ملاءمة لسوار ذكي.

سوار HUAWEI Band 6

ولأنها أكثر من مجرد سوار، فإليك أكثر الميزات المدهشة التي تلبي جميع احتياجاتك:

مراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO 2 طوال اليوم

تُعد ميزات المراقبة الصحية واحدة من أكثر الميزات شيوعًا لمستخدمي الأسوار الذكية. بفضل وحدات الأجهزة المحسّنة، استنادًا إلى تقنية Huawei TruSeenTM 4.0 وخوارزميات ذكية جديدة لتوفير الطاقة، يدعم HUAWEI Band 6 مراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO 2 طوال اليوم. يراقب صحة المستخدمين ويصدر إنذارًا عندما يكون مستوى الأكسجين في الدم منخفضًا، مما يساعدهم على اتخاذ إجراءات سريعة وإدارة صحتهم بشكل استباقي. يوفر سوار HUAWEI Band 6 أيضًا مراقبة مستمرة وحقيقية ودقيقة لمعدل ضربات القلب والنوم والإجهاد. سينبه السوار المستخدم إذا كان معدل ضربات القلب مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا.





شاشة عرض كاملة AMOLED مقاس 1.47 بوصة

HUAWEI Band 6 هو أول سوار ذكي من هواوي يشتمل على شاشة عرض كاملة AMOLED مقاس 1.47 بوصة مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 64 %، مما يعني أنه يعرض المزيد من المعلومات مع الحفاظ على أناقته.

يأتي سوار HUAWEI Band 6 بشاشة عرض كاملة (AMOLED FullView) مقاس 1.47 بوصة بدقة 194 * 368 و 282 بكسل لكل بوصة لمحتوى حيوي. توفر شاشة العرض الملونة للمستخدمين مزيدًا من الوضوح للمعلومات، وتوفر بيانات التمارين والصحة في نسبة عرض أكثر سهولة في الاستخدام. يمكن للمستخدمين التمرير بسهولة لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين، تمامًا مثل استخدام شاشة لمس الهاتف الذكي.

بطارية تدوم أسبوعين

بدعم من مجموعة شرائح عالية الكفاءة وخوارزميات ذكية لتوفير الطاقة، يتيح سوار HUAWEI Band 6 مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب والنوم، مع عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا للاستخدام دون انقطاع. علاوة على ذلك، يدعم سوار HUAWEI Band 6 الشحن السريع عبر شاحن مغناطيسي. يمكن لشحنة واحدة لمدة خمس دقائق أن تحافظ على السوار الذكي لمدة يومين من الاستخدام المعتاد. يزن سوار HUAWEI Band 6 18 جرامًا فقط، وهو عبارة عن سوار ذكي رائع.

أسلوب حياة جديد يتسم بإدارة استباقية للياقة البدنية

توفر ميزات اللياقة البدنية في سوار HUAWEI Band 6 الذكي تجربة جديدة تمامًا للمستخدمين. تتضمن أوضاع التمرين الـ 96، 11 وضعًا احترافيًا للتمرين مثل الركض الداخلي والخارجي، وركوب الدراجات، ونط الحبل، و85 وضعًا آخر مخصصًا، بما في ذلك اللياقة البدنية وألعاب الكرة وأنواع الرقص، مما يوفر تغطية واسعة لتتبع التمرين. يعتمد سوار HUAWEI Band 6 على خوارزمية التدريبات الاحترافية HUAWEI TruSportTM التي طورتها هواوي لتحليل قدرات تمرين المستخدمين بعمق، استنادًا إلى معلمات متعددة الأبعاد مثل بيانات تقلب معدل ضربات القلب وبيانات التمارين، وتزويدهم بالتقييم العلمي والاقتراحات حول قدرات التمارين.

رفيق ذكي على المعصم

بفضل عمر البطارية المذهل والتصميم الخفيف الوزن، تم تصميم سوار HUAWEI Band 6 لتزويد المستخدمين بالميزات الأساسية والذكية لفترات طويلة من الوقت في سيناريوهات مختلفة. يمكن لـسوارHUAWEI Band 6 التعرف بذكاء على الأرقام غير المألوفة، والتحكم في تشغيل الموسيقى ويأتي بمصراع الكاميرا لالتقاط الصور من عن بُعد.

لا يقتصر سوار HUAWEI Band 6 على الريادة في إعادة تشكيل الشكل التقليدي للسوار الذكي فحسب، بل هو أيضًا المنتج القابل للارتداء الأكثر تنوعًا في السوق. مع سوار HUAWEI Band 6، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء طرق جديدة للعيش بأسلوب حياة صحي ونشط.

في الوقت نفسه، أعلنت هواوي عن تحدي لياقة جديد كليًا لمستخدميها في السعودية بدءًا من 3 مايو وحتى 30 مايو، حيث يمكنهم الانضمام والمنافسة للدخول في فرصة الفوز بميداليات إلكترونية، إضافة إلى عدد من الجوائز القيّمة مثل Sound X، FreeBuds 3 و Watch GT و HUAWEI Band 6 وغيرها المزيد. التحدي، المسمى HUAWEI Band 6 Steps Challenge، يطلب من المشاركين استخدام تطبيق HUAWEI Health الذي يأتي مثبتًا مسبقًا في هواتف Huawei الذكية، أو يمكن تنزيله بواسطة الهواتف الذكية من العلامات التجارية الأخرى، للانضمام والمشاركة. سيكون التحدي متاحًا أيضًا على تطبيق Steppi.