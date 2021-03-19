عاد تطبيقا «واتساب» للتراسل الفوري، و«إنستغرام» لمشاركة الصور والفيديوهات، للعمل مجددا، بعد تعرضهما مساء اليوم (الجمعة) لعطل فني مفاجئ أثّر على المستخدمين في أنحاء العالم.

وكان مستخدمو «واتساب» قد عانوا من مشكلات في التواصل والتراسل، وكذلك في تحميل الصور والفيديوهات، وعدم تمكنهم من إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، كما عانى مستخدمو «إنستغرام» حاليا من عدم تمكنهم من نشر الصور والمقاطع المرئية، وأيضا إجراء المكالمات الصوتية والمرئية، وإرسال المنشورات الجديدة.

وأبلغ العديد من المستخدمين حول العالم، عن خلل في التطبيقين أدى إلى توقفهما عن العمل نهائيا، وقالو إنهم غير قادرين على إرسال رسائل أو إرفاق ملفات في ‏رسائلهم على فيسبوك ماسنجر، وكذلك على واتساب، قبل أن تتم عودة العمل مجددا للتطبيقين لدى كافة المستخدمين.