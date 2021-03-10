انطلاقاً من رؤيتها المتمثلة في توفير قيمة استثنائية وخصائص متميزة في قطاع الهواتف الذكية من المستوى المتوسط، أعلنت موتورولا توسيع عائلة Moto G بإطلاق هاتف Moto g30 في المملكة.

ويوفر نظام الكاميرا الرباعية بدقة 64 ميجابكسل صوراً عالية الدقة أكثر وضوحاً وإشراقاً، والتي ترفع المحتوى من كل زاوية، كما توفر حساسية للضوء المنخفض بأربع مرات وتقنية Quad Pixel، لقطة حادة وساطعة. ويمكن للمستخدمين أيضاً تمكين وضع الرؤية الليلية لزيادة الوضوح والوصول لألوان أكثر حيوية ودقة.

ولالتقاط لحظات حية، تتناسب العدسة ذات زاوية التصوير العريضة جداً، البالغة 118 درجة في هاتف Moto g30 أكثر بمقدار 4 أضعاف في الإطار مقارنةً بعدسة قياسية بزاوية 78 درجة. وتعمل كاميرا Macro Vision المخصصة في هاتف Moto g30 أيضاً على التقريب حتى 4 مرات من الهدف، وكشف التفاصيل التي كان من الممكن تفويتها باستخدام عدسة قياسية.

وللحصول على صور احترافية، يسهم مستشعر العمق في تمكين مستخدمي هاتف Moto g30 من تشويش خلفية صورهم بكثافة قابلة للتعديل. ويحتوي الهاتف الذكي الجديد أيضاً على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل ما يجعلها مثالية لالتقاط صورة سيلفي لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

بدوره، قال شاراي شمس، مدير عام موتورولا لمنطقة الشرق الأوسط: «يأتي التوسع في سلسلة Moto G كنتيجة للطلب المتزايد في السوق على الأجهزة متوسطة المستوى. وفيما يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن قيمة أفضل، نؤمن بأن الأجهزة ذات الأسعار المعقولة يجب أن تقدم أيضاً أفضل جودة وأداء. ومع طرح هاتف Moto g30، سيستمتع المستخدمون في السعودية، بتجربة مزايا نظام الكاميرا الذي تمت ترقيته وتشغيل الفيديو السلس والبطارية التي تدوم طويلاً».

ويتميز هاتف Moto g30 بشاشة عرض عالية الدقة Max Vision HD+ بقياس 6.5 بوصة، والتي تجعل الألعاب والأفلام ومكالمات الفيديو مفعمة بالحيوية. وتأتي تجربة المشاهدة في دائرة كاملة نتيجة لمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز - وعادة ما تكون مخصصة للهواتف الرئيسية. ومع هذه الميزة الإضافية، يتم منح المستخدمين تجربة مشاهدة غامرة.

ومن خلال توفير أداء معزز، يأتي هاتف Moto g30 مدمجاً مع معالج Qualcomm® Snapdragon ™ 662 Mobile Platform، الذي يتيح التحرير السريع والسهل ويوفر رسوميات أكثر سلاسة وحيوية. وفيما تصل ذاكرة الوصول العشوائي إلى 6 جيجابايت، يمكن للمستخدمين التنقل بحرية بين التطبيقات دون أن يفوتهم أي شيء، بينما توفر مساحة التخزين المدمجة بسعة 128 جيجابايت1 مساحة كبيرة للصور والأفلام، والأغاني والتطبيقات والألعاب. إذا كانت سعة التخزين الإضافية مطلوبة، فيمكن للمستخدمين أيضاً إضافة ما يصل إلى 512 جيجابايت باستخدام كارت microSD2.

ولإتاحة الفرصة للمستخدمين للتشغيل طوال اليوم وما بعده، يأتي هاتف Moto g30 مزوداً ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة - ما يوفر طاقة تكفي لمدة يومين بشحنة واحدة 3. ومع وظيفة TurboPower ™ من موتورولا، يمكن للمستخدمين استخدام الهاتف لما يصل إلى 12 ساعة من الطاقة بعد الشحن لمدة 20 دقيقة فقط4.

ابتكارات برمجية مفيدة

ويشهد هاتف Moto g30 توسع موتورولا في نطاق طرح منصتها الخاصة My UX، والتي تبني مجموعة شاملة من الأدوات أعلى نظام التشغيل أندرويد لتمكين الإعدادات القابلة للتخصيص، في ما يتعلق بالموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب وموضوعات الجهاز، باستخدام My UX، يمكن لمستخدمي Moto g 30 إجراء إيماءة بسيطة لتشغيل المصباح، أو تشغيل الكاميرا بلف المعصم. وأضافت موتورولا أيضاً ميزات جديدة، مثل التمرير السريع للتقسيم، والتي تمكن المستخدمين من تقسيم الشاشة إلى قسمين لتعزيز الإنتاجية وتعدد المهام. ويمكن لمستخدمي Moto g30 مشاهدة مقطع فيديو أثناء الدردشة مع الأصدقاء، أو العمل على وثيقتين في وقت واحد.

ومن خلال تجنب استخدام البرامج المتضخمة والتطبيقات المكررة، يتجنب My UX الدخول في طريق تجربة أندرويد الخالصة - فهو ببساطة يعززها. ويمكن للمستخدمين استكشاف إدارة محادثة أفضل في تطبيقات المراسلة، وتحكم محسّن في الأجهزة المتصلة، ونهج عملي أكثر لخصوصية البيانات مع أندرويد 11. ويوفر نظام التشغيل أيضاً ميزات إمكانية وصول جديدة ومحسّنة لمستخدمي سلسلة Moto g، مثل الوصول الصوتي بشكل أسرع وأسهل والاختصارات التي تعمل بالمساعد.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف Moto g30 من موتورولا الآن للشراء في السعودية باللونين فانتوم بلاك، وباستيل سكاي بسعر التجزئة مقابل 799 ريال، لدى نون، وأمازون، وجرير وتجار التجزئة المستقلين المشاركين. ومن خلال هذا السعر، سيحصل المشترون أيضاً على سماعات Lenovo Buds اللاسلكية.

للحصول على الدعم، يمكن للعملاء الاتصال على رقم موتورولا المجاني: 800 850 1297 أو عبر البريد الإلكتروني support.mea@custhelp.com###