- 8 جوائز تمثل تقديرا دوليا من أهم وأكبر 3 جهات عالمية لتصميم المواقع الإلكترونية

- يوفر الموقع الإلكتروني للمستخدمين واجهة برمجية للرسومات التفاعلية ثنائية وثلاثية الأبعاد عالية الجودة (Webgl)

- التصميم المبتكر للموقع يمثل ثمرة الشراكة بين «مدوام» و«إميرسيف غاردن»

احتفلت مدوام (شركة سعودية متخصصة في تصميم التجارب التفاعلية الغامرة في جدة) بتدشين موقعها الإلكتروني بتقنيات عرض ثلاثية وثنائية الأبعاد - www.midwam.com، الذي حصد 8 جوائز دولية مرموقة لتصميم وتطوير المواقع الإلكترونية.

وحاز موقع مدوام الإلكتروني على الجوائز من أكبر وأهم 3 جهات عالمية لتصميم المواقع الإلكترونية، بما في ذلك «جوائز المواقع الإلكترونية المفضلة» (FWA) بالمملكة المتحدة للابتكار المتطور في التصميم والتطوير الرقمي. كما حصلت «مدوام» على عدة جوائز من بوابة التصميم عبر الإنترنت awwwards.com، وهي «جائزة أفضل مطور لهذا اليوم» و«جائزة التميز للمواقع الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة» و«الموقع المثالي لهذا اليوم»، كما منحت «سي إس إس ديزاين» CSS Design أخيرا «مدوام» جوائز الابتكار لتصميم واجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX)، كما اختارت موقع مدوام الإلكتروني ليكون «الموقع المثالي لهذا اليوم».

ولتصميم هذا الموقع الإلكتروني الفريد، تعاقدت «مدوام» مع ستوديو التصميم الرقمي الشهير «إميرسيف غاردن» Immersive Garden. ويتميز الموقع بمظهر مميز وجديد، حيث يمثل واجهة برمجية ورسومات تفاعلية ثنائية وثلاثية الأبعاد عالية الجودة (Webgl) لضمان توفير تجربة مستخدم فريدة من نوعها وأكثر سلاسة. ويمكن للمستخدمين الآن التنقل بسهولة عبر الموقع والاستمتاع بالتجارب الحسية من الصوت إلى الفيديو المحسن رقميا.

يعكس تصميم الموقع الإلكتروني فلسفة مدوام كشركة تركز اهتمامها وتجاربها التفاعلية والحسية حول الإنسان، إذ يتم غمر زائر الموقع في تجربة تنقله من مكان لآخر من خلال تصفح العناصر المختلفة للموقع.

وتعليقا على هذا الإنجاز، قال الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة مدوام خالد المعوض: «يعكس موقعنا الإلكتروني الجديد هويتنا كشركة بوضوح، ويظهر إيماننا بتحدي كل ما هو تقليدي في التصميم، وخلق تجارب تغمر الفرد وتحفز الحواس باستخدام التكنولوجيا الغامرة مثل الواقع الممتد وأحدث التقنيات ثلاثية وثنائية الأبعاد، إضافة إلى إسقاط الخرائط، الهولوغرام، وعرض الإسقاط الضوئي بروجكشن مابنج».

وأضاف المعوض: «كما يعكس موقعنا الإلكتروني نهجنا الرائد لجيل جديد من طرق تصميم وتنفيذ المشاريع في الفضاء الافتراضي والمادي لتمكين المستخدم من تجربة مجموعة واسعة من الخدمات التي نقدمها واستعراض بعض العينات لأعمالنا. ونحن فخورون للغاية بحصولنا على هذه الشهادات من 3 جهات عالمية لتصميم المواقع الإلكترونية (جوائز المواقع الإلكترونية المفضلة) (FWA) و awwwards.com، و«سي إس إس ديزاين» CSS Design - لموقعنا الجديد الذي تم تطويره بالعمل مع «إميرسيف غاردن» Immersive Garden.

وتمثل الجوائز المرموقة التي حصل عليها الموقع الإلكتروني الجديد ثناءً دوليًا على الابتكار في التصميم والتطوير، لاسيما مع إعلان www.awwwards.com أن جوائز «الموقع المثالي لهذا اليوم» و«أفضل مطور لهذا اليوم» جاءت تقديرًا للمواهب الكبيرة والجهود المبذولة في الإبداع والابتكار في تصميم وتطوير الموقع. وفي الوقت ذاته، عكست جائزة «التميز للمواقع الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة» مدى ملاءمة الموقع وأدائه المميز وأفضل الممارسات وسهولة الاستخدام عبر الهواتف المحمولة.

تأسست «مدوام» في عام 2012، وهي شركة متخصصة في تصميم التجارب، وتعمل مع مؤسسات رائدة كبرى في المملكة العربية السعودية، مثل الهيئات الحكومية - بما في ذلك الهيئة العامة للثقافة، قبل تحولها إلى وزارة الثقافة، والمجلس الفني السعودي ومسك الابتكار، وكذلك الشركات الكبيرة - مثل الخطوط الجوية السعودية، والعلامات التجارية الرائدة في نمط الحياة والترفيه، بما في ذلك مدل بيست MDLBEAST.

تقدم «مدوام» لعملائها وشركائها 3 أنواع أساسية من التجارب: التجارب الدائمة، حيث يتم تحويل المساحات الدائمة إلى تجارب دائمة، مثل مراكز المشاركة أو المتاحف، حيث يتم تحويلها إلى تجارب تمزج بين الواقع المادي والافتراضي لنقل الزوار في رحلة خارج هذا العالم.

التجارب المؤقتة، التي تجمع بين الذوق الإبداعي ورواية القصص وخبرة الإنتاج لنقل الزوار فعليا وغمرهم في الحدث، مثل المهرجانات والعروض والمعارض. وكذلك، التجارب الافتراضية، التي تغمر الجماهير عبر منصات افتراضية في بيئة تفاعلية كاملة الواقعية.

وقد عملت مدوام على أكبر حدث في المملكة العربية السعودية، مهرجان مدل بيست MDLBEAST Fest، وهو مهرجان موسيقي حطم الأرقام القياسية واستقطب 400 ألف زائر إلى الرياض في ديسمبر 2019.

وتشمل المشاريع البارزة الأخرى «إلى قلب المملكة»، وهي تجربة ترويجية عالمية غامرة بدأت في الأسبوع الثقافي السعودي في موسكو، وتلت رحلة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، إلى كلٍ من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا. وقد قدمت للجمهور لمحة حقيقية عن الثقافة والتراث السعوديين.