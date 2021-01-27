أصبح المستخدمون اليوم مع انتشار تقنية إنترنت الأشياء (IoT) محاطين بالمزيد من الأجهزة المتصلة. وأثّر هذا التغير التقني والمجتمعي على أعمال الشركات والحياة الأسرية العامة على حد سواء، وأظهرت الدراسات أن الأسر لديها ما لا يقل عن 10 أجهزة متصلة اليوم، ويمكن أن تصل إلى 50 جهازاً في المستقبل.

وتتمتع فرص الأعمال اليوم بقدرتها على الحصول على بيانات ضخمة توفر المعلومات والتجارب المختلفة للشركات مع وجود المزيد من الأجهزة الذكية لتمكين كفاءة وإنتاجية أفضل وتمهيد الطريق لنماذج أعمال جديدة.

وشهدت الأسر أيضاً تأثير هذا التغيير عبر مشاركة المزيد من البيانات من خلال الأجهزة والخدمات التي ساهمت في تعزيز الصحة الشخصية وتوفير حلول أسهل للعمل من المنزل والمزيد.

وتضع هذه المنظومة المتصلة بالكامل اللبنات الأساسية للمستقبل المتصل القادم، وقد ساهمت هواوي بشكل كبير في ذلك من خلال مفهومها الشامل 1+8+n ضمن إستراتيجيتها «Seamless AI Life» لتوفير نمط حياة سلس معزز بالذكاء الاصطناعي لتوفر المزيد من الأجهزة الذكية للمنازل والشركات.

وتشكل إستراتيجية1+8+n منظومة متكاملة للأجهزة متعددة السيناريوهات مع ثلاث طبقات (1+8+n)، حيث يرمز الرقم «1» للهاتف الذكي باعتباره مركز الاتصال، أما «8» فيرمز لفئات المنتجات الثمانية التي طورتها هواوي، ويرمز «n» لأجهزة منظومة إنترنت الأشياء IoT الوفيرة. وأخيراً، تشير علامة «+» إلى ما يربط بينها مثل تطبيقات HUAWEI Share وHUAWEI HiLink.

وتوفر هذه المنظومة المتكاملة تجربة أكثر اتصالاً للمستخدمين، ما يتيح لهم التكيف بشكل أفضل مع العصر الرقمي الحالي. وعبر اتصالهم المستمر، يغير المستخدمون الطريقة التي يتم بها إنجاز المهام اليومية وطرق التفاعل بين الأجهزة المتعددة. وبفضل منظومة هواوي الشاملة، يعد التكيف مع هذا الاتجاه أقل صعوبة ويساهم في تمكين الكفاءة والإنتاجية وسهولة الوصول، سواء كان ذلك للاستخدام الشخصي أو التجاري. وسيتمكن المستخدمون عبر الاتصال بالأجهزة والخدمات المتعددة من خلال حساب هواوي واحدا من الاتصال ومشاركة المحتوى بين الأجهزة بسلاسة وبساطة تامة، على سبيل المثال، يمكن استخدام تطبيق الموسيقى Huawei Music المتوفر في الهواتف الذكية مع سماعات HUAWEI FreeBuds Pro أو مكبرات صوت HUAWEI Sound X بنقرة واحدة بفضل خاصية OneTap، بينما يؤدي نقر الهاتف الذكي على حاسوب HUAWEI MateBook X المحمول إلى تمكين خاصية العرض على عدة شاشات لعرض شاشة الهاتف على شاشة الحاسوب المحمول وسحب وإفلات الملفات لنقل البيانات بسهولة تامة، ويمكن الوصول إلى جميع البيانات ومشاركتها بأمان عبر الأجهزة من خلال ربط حساب هواوي بتلك الأجهزة ببساطة.

ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للمستخدم النهائي؟



مع توفر المزيد من أجهزة هواوي التي تتصل ببعضها بسهولة تامة، ستتم مشاركة البيانات بسهولة وأمان عبر مختلف الأجهزة والخدمات، ما سيمنح المستخدم تجربة يومية أكثر كفاءة. ويلعب هذا دوراً رئيسياً في مختلف القطاعات مثل الإدارة الصحية والترفيه، وحتى العمل سواء كان ذلك في المنزل أو المكتب.

ويعد توفير تقنيات إنترنت الأشياء والأجهزة المتصلة بمثابة نقطة انطلاق لإستراتيجية تحول رقمي أوسع نطاقاً، والتي بمجرد دمجها مع التقنيات والخدمات الجديدة ستوفر تجربة متصلة لا مثيل لها. وتنمو التقنيات من حولنا باستمرار وتغير طريقة تطبيق وتنفيذ الأشياء وتُحدث ثورة في تجربة المستخدم النهائي. وتمهد هواوي الطريق لمستقبل رقمي ذكي مع مجموعة قوية من الأجهزة الذكية والخدمات السحابية من خلال منظومتها المتصلة والشاملة التي تضع الإمكانات الهائلة بين يدي المستخدم.

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بدأت المرحلة الثانية من احتفال هواوي للتسوق وستنتهي بحلول العاشر من فبراير من خلال تقديم عروض مميزة تلبي احتياجات الجميع. ويشمل العرض العديد من الأجهزة المتطورة من هواوي بدءًا من HUAWEI Mate40 Pro بسعر مذهل 3.599 ريالا بدلاً من 4.099 ريالا، كما يمكنك الحصول على HUAWEI P40 Pro مقابل 2.999 ريالا بدلاً من 3.829 ريالا، ويمكنك الحصول على سلسلة Nova جهاز HUAWEI Nova 7i بسعر مميز 879 ريالا بدلاً من 1.149 ريالا، كما تم تضمين جهاز HUAWEI MateBook X في العرض الترويجي بسعر 2.400 ريال بدلاً من 3.599 ريال، ويأتي إلى الأجهزة اللوحية HUAWEI MatePad pro 5G متوفر الآن مقابل 2769 ريالا بدلاً من 3.099 ريالا مع هدية قيمة تشمل M-Pen، أما بالنسبة لـ HUAWEI FreeBuds Pro فمتوفرة الآن بسعر 629 ريالا بدلاً من 669 ريالا مع حافظة، وأخيراً وليس آخراً تتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT2 Pro بسعر ابتداءً من 999 ريالا مع هدية قيمة تشمل شاحنا لاسلكيا.