تحرص «هواوي» دائمًا على تزويد عملائها بمجموعة مميزة من التطبيقات الإخبارية المختارة بعناية، عبر منصتها HUAWEI AppGallery، ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، مع أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا من مختلف أنحاء العالم. وأبرز هذه التطبيقات تطبيق «موجز» (Mowjaz) التابع لـ «موضوع»، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال المحتوى العربي على الإنترنت، مع أكثر من 100 مليون مستخدم شهريًا.

والأحداث حول العالم، ومعرفة كل ما يدور حوله أولًا بأول في مختلف المجالات التي يفضلها من أخبار ورياضة وترفيه وصحة وتكنولوجيا وغيرها، من خلال متابعة المصادر الموثوقة والمتنوعة من مختلف أنحاء الدول العربية، بالإضافة إلى المصادر العالمية باللغة العربية، إلى جانب الوسوم المتداولة والكلمات المهمة مثل أسماء الشخصيات والمنظمات والأحداث والأماكن والتصنيفات المستخرجة بشكل تلقائي، وذلك عبر محرك التوصيات والبحث والإشعارات التي تخصص جميعها ما قد يهمك باستخدام الأنظمة الذكية، وقد حصل تطبيق «موجز» على الجائزة الذهبية في مسابقة هواوي للمطورين في خمس دول.

يوفر تطبيق «موجز» العديد من المزايا الرائعة مثل اختيار مصادر المستخدم المفضّلة، ومتابعة آخر الأخبار والمستجدات في قسم «عاجل»، والاطلاع على صفحة «الأكثر قراءة» التي تجمع أهم الأخبار خلال اليوم في مكان واحد، بالإضافة إلى قسم خاص بمقاطع الفيديو. وإلى جانب ذلك، تصل الإشعارات وفقًا لاهتمامات المستخدم مع إمكانية التحكم بها، كما يمكن مشاركة الأخبار والمقالات والتقارير ومقاطع الفيديو عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع إمكانية حفظ الأخبار والمحتوى المتنوع لتطلّع عليه لاحقًا.