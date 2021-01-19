تواصل «لايكي» (Likee)، المنصة العالمية الرائدة المتخصصة في إنشاء وبث مقاطع الفيديو القصيرة بمقرها الرئيسي في سنغافورة، اكتساب المزيد من الرواج والشعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمكنت «لايكي» (Likee) اليوم، في الواقع، من ترسيخ مكانتها بشكل أكبر من خلال تصنيفها ضمن قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلاً على متجر «جوجل بلاي ستور»، وهو ما يشكل محفزاً لها لمواصلة رحلة نجاحها نحو العقد القادم بزخم أكبر.

واستناداً إلى «App Annie»، المزود العالمي الرائد لبيانات وتحليلات تطبيقات الهاتف المحمول، تم تصنيف تطبيق «لايكي» (Likee) كأحد أفضل 5 تطبيقات من حيث عدد مرات التنزيل على متجر «جوجل بلاي ستور»، وذلك خلال الأسبوع الأول من عام 2021. وفي الواقع، جاءت منصة إنشاء وبث مقاطع الفيديو القصيرة في الصدارة في سلطنة عمان، في حين جاءت في المرتبة 3 في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ومصر والأردن ولبنان. وعلى صعيد ترتيبها خارج نطاق المرتبة 5، احتلّت المنصة المرتبة 7 في البحرين والمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم «لايكي» (Likee): «نحن فخورون لاختيارنا كواحد من بين أفضل 5 تطبيقات الأكثر تنزيلاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأضاف: «إن شغف صناعة المحتوى على الإنترنت لا يزال يواصل نموه وزخمه، لاسيما من خلال إقبال العديد من المستخدمين على استعراض مواهبهم الإبداعية ومهاراتهم في سرد القصص على «لايكي» (Likee). وقد اعتاد المستخدمون على إنشاء محتوى ترفيهي قصير ومشاركته مع أفراد عائلتهم وأصدقائهم، والمشاركة في التحديات، بل نراهم في بعض الأحيان يقومون بإنشاء وتأليف مسلسلات خاصة بهم عبر الإنترنت مكونة من حلقات درامية قصيرة، وذلك من أجل سد الفجوة الناشئة في قطاع الترفيه».

لقد كان عام 2020 فترة من الممكن وصفها بأنها استثنائية وغير مسبوقة على أقل تقدير. كما كان الترفيه واحداً من أكبر القطاعات المتأثرة بجائحة كوفيد 19 نظراً للتأخير الكبير في مواعيد الإنتاج بسبب القيود الاجتماعية واسعة النطاق التي تم فرضها. وخلال هذا الوقت، بدأ العديد من الأشخاص في البحث عن وسائل بديلة للترفيه عن أنفسهم، كما لمسنا زيادة هائلة في استهلاك خدمات الفيديو حسب الطلب.

وأظهرت دراسة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز أخيراً أن 75٪ من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر خلال جائحة كوفيد 19، ومن المرجح أن يواصل 9 من بين كل 10 مستهلكين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالزخم نفسه بعد انحسار الوباء.

وقال المتحدث باسم «لايكي» (Likee): «إن مستوى المواهب الإبداعية الواعدة على «لايكي» (Likee) وضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتبر مذهلا حقاً واستثنائيا». وأضاف: «والأكثر من ذلك أن هناك شريحة واسعة من المستخدمين الذين يتفاعلون مع مقاطع الفيديو الأقصر زمناً، التي تدور حول عنصر قصصي فريد وجذاب يستحوذ على اهتمامهم. وبالتالي، فإن هذا النوع الجديد من مقاطع الفيديو القصيرة القائمة على السرد القصصي من المحتمل أن تكون بمثابة ركيزة أساسية داعمة لصانعي المحتوى الطموحين، الذين سيحظون من خلالها ببعض الفرص الاستثنائية التي قد تحدث فرقاً كبيراً في حياتهم على مدى السنوات العشر القادمة».

يتوفر تطبيق «لايكي» للتنزيل مجاناً من خلال متجري «جوجل» و«آبل آب» والرابط التالي: https://likee.onelink.me/mwVg/508ad17