خلال هذه الجائحة، لبس الكمامات أصبح أمراً لا بد منه. وهذا يخلق مشكلة لأننا لا نستطيع فتح هواتفنا من خلال خاصية التعرف على الوجه، ولكن إذا كان لديك هاتف هواوي، فيمكنك استخدام بصمة إصبعك. من خلال تحديد الهوية المزدوجة، يمكن لهاتف هواوي التعرف عليك من خلال التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد أو استشعار بصمات الأصابع، مما يحسن حماية الخصوصية.

استشعار بصمات الأصابع تقنية مألوفة لنا جميعاً، يعمل مستشعر بصمات الأصابع على الشاشة، والذي يُطلق عليه أيضاً تقنية بصمة الإصبع غير المرئية، على وضع مستشعر بصمة الإصبع خلف الشاشة، يمكن لمستشعر بصمة الإصبع الموجود في الشاشة التعرف عليك دون لمس. هذه تقنية سائدة مستخدمة في الهواتف بلا حدود اليوم.

يتميز التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد بمزايا هائلة للأمان، إنه يلتقط عمق أجزاء مختلفة من وجهك، ويرسم صورة ثلاثية الأبعاد باستخدام خوارزميات معالجة الصور، ويقارنها بالصورة المحفوظة في الهاتف. تستخدم هواتف هواوي الرائدة تقنية التعرف على الوجه (ToF) المتقدمة. يقيس المسافة عن طريق إرسال إشارة، وتوقيت المدة التي يستغرقها الأمر للانعكاس إلى المستشعر، مستشعر ToF ثلاثي الأبعاد أكثر إحكاماً ويظهر تميز ميزات هواتف هواوي. وكشركة رائدة في ابتكارات الهواتف المحمولة تدعم هواوي كلاً من التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد، واستشعار بصمات الأصابع على الشاشة للأمان، يتم تشفير معلومات التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد ومعلومات بصمات الأصابع والتحقق منها، وتخزينها في بيئة تنفيذ موثوقة معزولة (TEE)، لا تترك بيانات ميزة الوجه وبصمة الإصبع هاتف المستخدم ولا يتم تحميلها على محطات الوسائل السحابية، لذا تأكد من أن هذه المعلومات آمنة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضاً تمكين قفل التطبيقات لتطبيقات المراسلة المهمة. يطلب التحقق البيومتري بمجرد فتح تطبيق لمزيد من الخصوصية.

سواء كان ذلك للوصول إلى هاتفك أو حتى فتح تطبيقات معينة، فمع الحماية الدائمة للتعرف على المقاييس الحيوية المزدوجة من هواوي، يمكنك التأكد من ضمان خصوصيتك وأمانك.