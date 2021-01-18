تعتزم «بيجو تكنولوجي» «بيجو» (BIGO)، الشركة السنغافورية الرائدة في تكنولوجيا الإنترنت، تنظيم حفل توزيع الجوائز «جالا» (Gala) السنوي. ومن المقرر أن تُقيم «بيجو تكنولوجي» حفل توزيع الجوائز الافتراضي بتاريخ 21 يناير 2021، والذي سيتم خلاله مكافأة وتكريم صانعي المحتوى المتميزين لديها الذين حققوا نجاحاً ملفتاً وإقبالاً هائلاً على منصة «بيجو لايف» (Bigo Live) للبث المباشر عبر الإنترنت.

وتعد «بيجو» (BIGO) واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا ابتكارًا في المنطقة، والتي تهدف من خلال تطبيقاتها («بيجو لايف» (Bigo Live) و«لايكي» (Likee) إلى تزويد مستخدميها بمنصة عبر الإنترنت تتيح لهم استعراض مواهبهم الإبداعية ونشر روح التفاؤل والمرح في أوساط مشجعيهم من خلال البث المباشر ومقاطع الفيديو القصيرة. إن التوقف التام الذي شهده العالم هذا العام بسبب الوباء العالمي، انعكس على العديد من الأحداث العالمية والمحلية التي كان مصيرها إما التأجيل أو أن تقام بطرق بديلة. وتُعدّ «بيجو» (BIGO) واحدة من تلك الشركات التي تستخدم البث المباشر عبر الإنترنت والتكنولوجيا المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يتيح لها نقل الحدث الذي عادة ما يقام على أرض الواقع إلى حدث افتراضي كحل بديل. وهذا بدوره لن يساهم فقط في تفادي إلغاء الحدث وحسب، بل يوسع نطاق المشاركة فيه من خلال جعل الوصول إليه أكثر سهولة وملاءمة، وبحيث يتسنى مشاهدته من قبل آلاف الأشخاص الآخرين من كافة أنحاء العالم.

وإضافة إلى أعضاء فريق التقديم، سيشهد الحدث مشاركة شخصية «بيجو» (BIGO) الكرتونية التفاعلية الافتراضية المعروف باسم «دينو» (DINO) والذي سيكون حاضراً بقوة لهذا العام. ومن أبرز ما يتميز به «دينو» (DINO) خفة الظل وروح الدعابة وحب الفضول والثرثرة، مما سيضفي على الحفل والمشاهدين عموماً أجواء مفعمة بالمرح والترفيه الحقيقي. وسيتم بث الحدث من استوديو خاص مجهز بأحدث التقنيات المبتكرة، وسيعرض بعضاً من المؤثرات الخاصة الحديثة والنادرة للغاية إلى جانب مقاطع من الصور المتحركة المرئية لتعزيز تجربة المشاهدين خلال فترة حضورهم لهذه الأمسية الرائعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنظم «بيجو» (BIGO) مثل هذا الحدث الفريد والمتطور؛ حيث إنّه وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، استمتع آلاف المستخدمين بالحضور والمشاركة في العديد من الأحداث التي نظمتها «بيجو» (BIGO)، ومن ضمنها: «كلاود كلوبينج» (Cloud Clubbing)، و«أسبوع ثقافة الكيوي» (KIWI Culture Week) والمزيد غيرها.



وبالحديث عن حدث «كلاود كلوبينج» (Cloud Clubbing)، الذي نظمته «بيجو لايف» (BIGO Live) بالتعاون مع «ريزر» (Razer)، فقد جذب بمفرده أكثر من 270 ألف مشارك. وقد أبدى المستخدمون رأيهم بهذه الأحداث وكيف أنها تجعلهم يشعرون بأنهم أكثر ارتباطًاً وتواصلاً مع مختلف المجتمعات عبر الإنترنت، خاصةً عندما كانت العديد من الدول حول العالم تطبق قيود الإغلاق الكامل أو الجزئي.

وفي ظل حالة عدم اليقين والظروف غير المستقرة التي نشهدها في وقتنا الراهن، فمن المحتمل أن يحدث هناك تحول تدريجي من مفهوم الأحداث التقليدية التي تقام على أرض الواقع إلى الأحداث التي تقام بشكل افتراضي وعبر قنوات البث المباشر. وسيكون هناك انتشار كبير للتكنولوجيا المستخدمة في تنظيم واستضافة الأحداث عبر الإنترنت، والتي ستصبح في نهاية المطاف «الوضع الطبيعي الجديد». ويُعدّ البث المباشر عبر الإنترنت خيارًا تسويقيًا مجديًا من حيث التكلفة، فهو يتيح إمكانية الوصول السهل والمباشر إلى ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم عبر مختلف قنوات التواصل الاجتماعي. ومع أن الاعتياد على هذا الوضع الجديد قد يتطلب وقتًا وجهدًا، إلا أنه ينطوي على الكثير من المنافع الأيجابية باعتبار أن الأحداث الافتراضية ستكون أكثر أمانًا للأشخاص الذين يحضرونها، فضلًا عن أن حضورها ومشاهدتها سيكون متاحًا على نطاق أوسع لمئات الآلاف من الأشخاص مقارنة بالأحداث التي تقام على أرض الواقع.

وقال المتحدث باسم «بيجو» (BIGO)، «من دواعي سرورنا البالغ أن ننظم مثل هذا الحدث الفريد وغير المسبوق الذي سيحضره آلاف المستخدمين في جميع أنحاء العالم.» وأضاف، «إن هدفنا الرئيسي في«بيجو» (BIGO) يكمن في ربط الأفراد والمجتمعات وجعلهم أكثر قرباً، بحيث يتسنى للمستخدمين الاحتفال معًا بالإنجازات المميّزة ومؤازرة بعضهم البعض في الأوقات الصعبة. ويشجع هذا الحدث الافتراضي الفريد من نوعه على التواصل والتقارب والترابط المجتمعي، كما يتيح لمستخدمي «بيجو لايف» (Bigo Live) فرصة المشاركة في هذا الحدث الاستثنائي والأكثر تميزاً».

وخلال الأيام التي تسبق انطلاق حفل توزيع جوائز «جالا» (Gala) من «بيجو» (BIGO)، ستطرح الشركة عدداً من الأنشطة والفعاليات التي تحبس الأنفاس والتي تشمل فيلماً تصويرياً عن أشهر المعالم الأثرية المنتقاة من مختلف أنحاء العالم. وقد تم طرح الفعالية التمهيدية الأولى للحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا في دبي، حيث عرضت الشركة مقطع فيديو أنيقًا وأخاذًا معلنة من خلاله اقتراب حفل توزيع الجوائز القادم.

https://www.youtube.com/watch?v=O_0fCnzh4sk&ab_channel=BIGOLIVEOfficial

وسيتم بث حفل الجوائز على «بيجو لايف» (Bigo Live) بتاريخ 21 يناير 2021، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت سنغافورة على «ميوزيك لايفهاوس» (Music Livehouse) (رمز تعريف «بيجو»: music) إلى آلاف المشاهدين من كافة أنحاء العالم. والميزة الأهم والأبرز في الحدث هي أن بمقدور الجميع مشاهدة البث المباشر لفعاليات حفل «بيجو» (BIGO) لتوزيع الجوائز انطلاقًا من منازلهم مع الالتزام بقواعد وإرشادات التباعد الاجتماعي والحفاظ على الصحة والسلامة، بالتأكيد.

https://www.youtube.com/watch?v=VVWpn73XHTc&feature=youtu.be&ab_channel=BIGOLIVEOfficial

وسواء رغبت بحضور هذا الحدث الافتراضي وأنت تستمتع بتناول طبق البيتزا الشهي أو الاسترخاء على أريكتك أمام الشاشة أو حتى بصحبة أفراد عائلتك، فكن على ثقة بأنك ستحظى بسهرة ممتعة ومسلية يصعب عليك نسيانها.