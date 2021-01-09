حث رجل الأعمال الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» إيلون ماسك على الاستغناء عن تطبيق المراسلة الفورية الشهير «واتساب» (WhatsApp) وذلك بعد أن أجبر المستخدمين على البنود والشروط لسياسة الخصوصية الجديدة للتطبيق المثيرة للجدل.

وارتفعت شعبية تطبيق «Signal» للتراسل، والذي يركز على الخصوصية، بعد أن غرد ماسك يوم الخميس عبر حسابه في تويتر قائلا: «استخدموا Signal»، إذ شهدت الاشتراكات الجديدة للتطبيق قفزة كبيرة، في أعقاب المخاوف بشأن سياسة الخصوصية الجديدة لـ«واتساب».

وسيجبر «واتساب» المملوك لـ«فيسبوك» جميع المستخدمين على الموافقة على السياسة الجديدة بحلول 8 فبراير وإلا سيفقدون الوصول إلى رسائلهم وجهات اتصالهم، إذ تشير الشروط الجديدة إلى أن «واتساب» سيشارك البيانات الخاصة التي يجمعها -بما في ذلك عنوان IP الخاص بالمستخدم ورقم الهاتف- مع «فيسبوك».

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ماسك -الذي أصبح أغنى شخص في العالم متفوقا على الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس- موقع فيسبوك، إذ انتقده في فبراير الماضي، مضمنا تغريدته هاشتاق «DeleteFacebook#» (حذف فيسبوك)، مؤكدا أنه لا يستخدمه مطلقا.