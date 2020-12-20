فتح باب الطلب المسبق في السعودية على سماعات الرأس اللاسلكية HUAWEI FreeBuds Studio، المزوّدة بخاصية إلغاء الضجيج النشط الديناميكية الذكية، وتقنية هاي فاي للصوت عالي الجودة.أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية المحدودة إطلاق HUAWEI FreeBuds Studio، أولى منتجاتها من سماعات الرأس اللاسلكية التي تتوفر للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية حتى يوم 19 ديسمبر.وتوفر سماعات الرأس الجديدة تجربة صوتية نقية وعالية الجودة بتقنية «هاي فاي»، مع خاصية إلغاء الضجيج النشط (ANC) الديناميكية الذكية الرائدة في القطاع والمتوافر بـ3 أوضاع لإلغاء الضجيج، يمكن التبديل بينها استناداً لتفاوت الضجيج المحيطي. وتستوحي سماعات HUAWEI FreeBuds Studio تصميمها من مفاهيم الهندسة والبساطة، ما يمنحها شكلاً أنيقاً ومريحاً. إضافة إلى ذلك، تتيح خاصية الاتصال المزدوج للمستخدمين توصيل سماعات HUAWEI FreeBuds Studio بجهازين في وقت واحد والتبديل بينهما بمنتهى السلاسة.أشكال هندسية تضفي لمسات جمالية جديدةتمزج سماعات HUAWEI FreeBuds Studio اللاسلكية بين التفاصيل الفنية والتكنولوجيا لتقديم سماعات رأس مريحة، ومصممة بطريقة جميلة تلائم العديد من المناسبات والاستخدامات. وتتميز الخطوط والدوائر البسيطة لقطعة الأذن بنسيجٍ معدني غير لامع أنيق المظهر، بينما ترتبط الأذرع الأسطوانية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بطوق الرأس، وقطع الأذن لضمان تصميمٍ بمنتهى التفرّد.كما تساعد قطع الأذن كبيرة الحجم في توفير سماعة رأس تناسب مختلف أحجام الأذن، بينما يمنح الجلد المصنوع من البروتين إحساساً ناعماً ومريحاً للمستخدم.خاصية إلغاء الضجيج الديناميكي الذكية لتقديم صوت واضح كلياًتتميز سماعات الرأس بهيكل مبتكر وثنائي الطبقة لعزل الصوت، إضافة إلى خاصية إلغاء الضجيج الديناميكية الذكية التي تعمل على تخفيض تأثير الضجيج حتى 40 ديسيبل. وتضم السماعات مستشعراً خاصاً للبيئة المحيطة يعمل مع الميكروفون لتقييم مستوى الصوت المحيط بالمستخدم بدقة، لاختيار وضع إلغاء الضجيج من بين 3 أوضاع متوفرة تتكيف مع المحيط للوصول إلى أفضل النتائج.كما تأتي السماعات مع نظام جديد كلياً للحد من ضجيج المكالمات يضم 6 ميكروفونات، تسمح بالتقاط الأصوات بطريقة موجّهة وتمييز صوت المتكلم والأصوات الأخرى بكفاءة عالية تسمح بالحد من الضجيج في الخلفية بمنتهى الفعالية. وتقدم سماعات HUAWEI FreeBuds Studio أيضاً وضعين هما وضع سماع المحيط ووضع الصوت، وهو ما يسمح للمستخدم بإدراك ما حوله في جميع الأوقات بالنسبة للوضع الأول، والدخول في محادثة مع أي شخص آخر دون الحاجة لإزالة السماعات بالنسبة للوضع الثاني.تجربة استماع غامرة بجودة صوتية عالية الدقةتأتي سماعات الرأس اللاسلكية HUAWEI FreeBuds Studio مزودة بمكونات صوتية احترافية، كما أنها تدعم نطاق استجابة ترددية واسعة للغاية تتراوح بين 4 هرتز إلى 48 كيلوهرتز، بفضل تولي أفضل خبراء الصوت مهمة ضبطها لتوفير تجربة موسيقية رائعة مفعمة بالتفاصيل الغنية.كما تتميز السماعات بغشاء مصنوع من مادة بوليمر بسماكة 40 مم ومكون من 4 طبقات، لضمان نطاق استجابة ترددية أوسع وحساسية أعلى، وهذا يسمح للسماعات بإعادة إنتاج الأصوات الأصلية عالية الجودة لملفات الصوت بتفاصيل نابضة بالحيوية.وعند شحنها بالكامل، يمكن لسماعات HUAWEI FreeBuds Studio تشغيل الموسيقى باستخدام خاصية إلغاء الضجيج النشط لمدة تصل حتى 20 ساعة، أو 24 ساعة عند إيقاف تشغيل الخاصية. ويضمن الشحن السريع للسماعات لمدة 10 دقائق تشغيل الموسيقى لمدة 5 ساعات مع خاصية إلغاء الضجيج النشط، أو لمدة 8 ساعات عند إيقاف تشغيل الخاصية.اتصال غاية في السلاسةيتوقع المستهلكون اليوم الاستفادة من ميزة الاتصال المزدوج للأجهزة كجزءٍ من حياتهم الذكية. وتساعد سماعات HUAWEI FreeBuds Studio في تبسيط هذه العملية بالاعتماد على 4 قنوات والوضع الثنائي وخاصية الاتصال المزدوج. ويتيح ذلك للمستخدمين توصيل السماعات بجهازين في آنٍ واحد والتبديل بينهما دون الحاجة لقطع وإعادة الاتصال. كما يتوفر دعم ميزة الاتصال المزدوج على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد وآي أو إس وويندوز، إضافة إلى أجهزة هواوي المناسبة لجميع السيناريوهات.إضافة لذلك، تتفرد HUAWEI FreeBuds Studio كأول سماعة رأس لاسلكية تعمل بهوائي مزدوج فوق الأذن، الذي يوفر تغطية متعددة الاتجاهات لإشارة البلوتوث بزاوية 360 درجة لضمان اتصالٍ أكثر استقراراً. وأثناء التواجد في أماكن تتداخل فيها قوة الإشارة مثل المطارات، يمكن للهوائي المزدوج التعرف بذكاء على الضجيج والتبديل تلقائياً إلى هوائي آخر بإشارة أقوى. بعبارة أخرى، سيحظى المستخدمون دوماً بأفضل اتصال واستقرار لإجراء مكالمات هاتفية بمنتهى السلاسة.تتوفر سماعات الرأس اللاسلكية HUAWEI FreeBuds Studio رسمياً للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية حتى يوم 19 ديسمبر بسعر 1199 ريالا سعوديا، مع هدية قيمة تشمل بنك طاقة للشحن الفائق من هواوي (12000 مللي أمبير) بقوة 40 واطا، التي يمكن طلبها من متجر هواوي الرئيسي في مول الرياض بارك، ومتجر هواوي الإلكتروني، والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة.لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: