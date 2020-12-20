يُعتبر متجر «HUWAEI AppGallery» منصة التوزيع الرسمية لشركة «هواوي»، أحد متاجر التطبيقات الأولى في العالم التي أطلقت لعبة «Giblins Fantasy Builder» على منصتها.

وبفضل الشراكة المستمرة بين هواوي والشركة المطورة للألعاب Behaviour™ Interactive يمكن لمستخدمي هواوي منذ 10 ديسمبر الاستمتاع ببناء قلعة الخيال الخاصة بهم في لُعبة «GiblinsTM Fantasy Builder»، ويعتبر متجر HUAWEI AppGallery أحد أوائل المتاجر التي أطلقت اللُعبة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة Behavior Interactive واين مياتزا «نحن متحمسون جداً للتعاون مع هواوي مرة أخرى لجلب عالم Giblins المبهج إلى متجر HUAWEI AppGallery، وفي الوقت نفسه للاعبين على الأجهزة المحمولة على جميع الأنظمة الأساسية»، وأضاف: «واثقون من أن الصور الخيالية للعبة ونغمة روح الدعابة ومراجع الثقافة الشعبية الممتعة ستجذب مجموعة متنوعة من اللاعبين، وتجلب المرح والإثارة في راحة أيديهم».

وفي لعبة GiblinsTM Fantasy Builder، يمكن للاعبين بناء وإدارة قلعة الخيال النهائية، بينما يجمعون ثرواتهم بمساعدة Giblins، مخلوقات شبيهة بالعفاريت. لتحقيق ذلك، يوكل اللاعبون الـ«Giblins» الخاصين بهم بالعمل على جمع الموارد تحت الأرض، وصنع المعدات الملحمية للمغامرين الشجعان الذين يزورون القلعة الرائعة التي بناها اللاعب بنفسه. حيث يقوم الـ«Giblins» بكل شيء بدءاً من التنقيب عن المعادن الثمينة، إلى تخمير الكومبوتشا وصناعة الأسلحة.

ويمثل Giblins Fantasy Builder المرة الثانية التي تعمل فيها هواوي مع Behavior Interactive لجلب عملهم المحبب للاعبين في وقت واحد من خلال متجر HUAWEI AppGallery ومنصات الهواتف المحمولة الأخرى. ولإحياء هذه الشراكة، عمل المطورون في كل من هواوي وBehavior Interactive من كثب لدمج إمكانات هواوي مثل Account Kit وIn-App Purchase في تطبيق اللعبة الجديد لجعل التجربة سلسة.

ويتيح HUAWEI Account Kit للمستخدمين تسجيل الدخول بسرعة إلى تطبيق اللعبة لبدء اللعب في أقصر وقت ممكن، بينما يتيح HUAWEI In-App Purchase (IAP) للمستخدمين شراء محتوى وميزات إضافية داخل تطبيق Giblins Fantasy Builder.

ويقدّم متجر HUAWEI AppGallery، المتوفر في أكثر من 170 دولة ومنطقة، مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية والمحلية تندرج ضمن 18 فئة بما في ذلك النقل والملاحة والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير. ويلتزم متجر HUAWEI AppGallery بتزويد 500 مليون مستخدم نشط بتجربة تنزيل تطبيقات عالية الجودة.

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