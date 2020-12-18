- عاصرت الكيانات الإلكترونية من شركات ومؤسسات والأفراد أيضاً رحلات التحول الرقمي منذ البدايات وما زالت تتقدم بالتزامن مع تمدد وطول هذه الرحلات، وهنالك اتجاهات يجب أخذها في الاعتبار لتحفيز القدرات التنافسية ـ التحول كخدمة ـ وتسريعها من الوقت إلى القيمة، وتقوم كبرى الشركات بتضمين أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في جميع أنحاء مؤسساتها، للمساعدة في تحليل البيانات وزيادة الكفاءات، والتنبؤ بسلوكيات المستهلك، واكتساب رؤى تنافسية وتحويل عملياتها وخدماتها الرئيسية بشكل أساسي في ضوء النتائج والتوصيات.- ويجد آخرون أن الوقت والموارد أيضاً التي يتطلبها النهوض والتشغيل تجعل من الصعب تحويل عملياتهم على نطاق واسع وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى المؤسسة بسرعة. في المقابل التحول كخدمة يتيح لهذه المؤسسات الوصول إلى الذكاء الاصطناعي من بيانات سحابية وتنقل وتقنيات رقمية أخرى مع المهام والمعرفة الأساسية التي يساعدها على تحقيق الفوائد بشكل أسرع، وتحويل مزيج التكنولوجيا لديها بسرعة أكبر استجابة لتواكب احتياجات العملاء والمتطلبات التنافسية.- تجربة العملاء هي ساحة المعركة الجديدة؛ ولهذا يدرك قادة الأعمال أنه سيكون هناك نوعان من الشركات قريبًا، وهما تلك التي تعيد تصور تجربة العملاء بشكل فعال (CX)، وأخرى ستؤدي قدرات تجربة العملاء دون المستوى إلى إخراجهم من العمل في نهاية المطاف.- نجاح تجربة العملاء في العصر الرقمي لا يتعلق بالاستجابة لمتطلبات العملاء؛ بل بالتنبؤ بها وتقديم المنتجات والخدمات التي تعالج تلك التوقعات للتميز في تجربة العملاء، وتحتاج المؤسسات إلى إطلاق العنان للرؤى من مصادر البيانات البديلة، وإنشاء رؤى تنافسية في الوقت الفعلي، وبناء عملية اتخاذ قرارات سريعة الاستجابة في برامج تجربة مخصصة ومميزة. كل ذلك سيساعد الشركات للقيام على تحسين منتجاتها وتطويرها بشكل أعلى وتقليل الأخطاء والتكاليف، وتحقيق العملاء الثابتين والعائدين أيضاً.«البشر في الحلقة» أكثر قيمة من الرقمنة- ذكر مقال نُشر عام 2019، أنه بحلول عام 2025، من المرجح أن يتم إنشاء 463 إكسابايت من البيانات، أي ما يعادل 212.765.957 قرص DVD يومياً، لدعم هذا الانفجار في البيانات بواسطة الذكاء الاصطناعي والتحسينات في التحليلات اليومية.- لا يمكن لتطبيقات المؤسسات تقديم دقة تزيد على 80%، ويجب أن يعتني البشر بنسبة 20% المتبقية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ومعالجة الميل الأخير في عملية صنع القرار، بالنظر إلى هذا التحول، والتطور الناتج للوظائف ومتطلباتها، هناك حاجة حيوية لإعادة مهارات «البشر في الحلقة» ومع ذلك، هناك انقطاع كبير في كيفية إدراك جهود إعادة تشكيل المهارات، وأظهر بحثنا أن 35% فقط من الموظفين قالوا إن شركاتهم لديها خيارات إعادة تشكيل المهارات، بينما قال 53% من كبار المديرين التنفيذيين إنهم يفعلون ذلك.- تتمثل أفضل الطرق لسد هذه الفجوة في استبدال التدريب القائم على الفصول الدراسية ببرامج افتراضية تسخر الذكاء الجماعي للخبراء في جميع أنحاء المنظم في «الحوكمة الأخلاقية للبيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي». مما جعل المستهلكين والحكومات على حد سواء قلقين بشكل متزايد بشأن كيفية استخدام البيانات بواسطة التقنيات التي يحركها الذكاء الاصطناعي، والمخاوف كبيرة للغاية - مع وجود مشكلات تتراوح من الخوارزميات التي تدفع حدود الائتمان إلى استخدام برامج التعرف على الوجه لأسباب لا تعد ولا تحصى - بحيث تتخذ الهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم إجراءات، للمساعدة في القضاء على مخاوف أصحاب المصلحة والمستهلكين بشأن الاستخدام غير الأخلاقي أو المتحيز للبيانات، ونتوقع أن تضيف العديد من المؤسسات مسؤولي «الأخلاقيات الرقمية» إلى فريق قيادتها، وإسناد مسؤوليات متعددة لهم، كتنفيذ الإجراءات الأخلاقية لاتخاذ القرارات المناسبة حول التقنيات الجديدة، معالجة الاعتبارات مثل أمن البيانات، التطلع إلى تحديات التكنولوجيا المستقبلية، بناء معايير جديدة لإدارة التكنولوجيا، وإنشاء أنظمة مراقبة وتوازن جديدة لضمان استمرار فعالية الإجراءات الوقائية الرقمية.- يمكن لمسرعات الذكاء الاصطناعي إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا، مع توقع أنه بحلول عام 2025، سيكون قادة الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة بعشر مرات من الحصة السوقية للمؤسسات التي تفشل في تبني التكنولوجيا وستمتلك ضعفها.- في الواقع يدرك معظم المديرين التنفيذيين أن كسر حواجز الوقت والموارد لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي أصبح مسألة بقاء لأعمالهم، ويمكن أن تساعد مسرعات الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقاً المنظمات على إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا من خلال المؤسسة، بحيث يمكنها تزويد الأشخاص بسرعة بالأدوات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات أفضل.