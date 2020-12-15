2020 لعبة ألغاز المطابقة الثلاثية الشهيرة «Gardenscapes» من «Playrix»، متاحة الآن على تطبيق AppGallery! اعتباراً من اليوم، سيبدأ مستخدمو تطبيق AppGallery في رحلة إلى جانب «أوستن»، الخادم الشخصي الموثوق، حيث يستعيدون حديقة جميلة لمجدها الأساسي من خلال إكمال الآلاف من مستويات ألغاز المطابقة الثلاثية.

كجزء من حملة «مهرجان الألعاب» العالمية لنهاية العام التي يقدمها تطبيق AppGallery، يمكن لمستخدمي هواوي الاستمتاع بعروض استرداد نقدي حصرية تصل إلى 15% من 25 حتى 31 ديسمبر، وهي أفضل قيمة يمكنك العثور عليها على عمليات الشراء داخل التطبيق.

ويسعدنا أن نكون قادرين على منح المزيد من اللاعبين في جميع أنحاء العالم، الوصول إلى لعبة «Gardenscapes» المحبوبة لدينا، من خلال إطلاقها في تطبيق AppGallery.. لقد كان الدعم والتوجيه الذي تلقيناه من هواوي خلال هذه العملية رائعاً، ويسعدنا أن نتمكن من تقديم عروض استرداد النقود لجمهورنا الملتزم. هذا ما صرّح به مكسيم كيريلينكو، مدير تطوير الأعمال في «Playrix».

بالنسبة لأولئك الذين قاموا بتثبيت تطبيق «Gardenscapes» بالفعل، يمكن للاعبين ببساطة تسجيل الدخول باستخدام حسابهم على فيسبوك لحفظ تقدم اللعبة. يمكن بعد ذلك تنزيل اللعبة من متجر "AppGallery" للمطالبة بعروض استرداد نقدي حصرية عن طريق تسجيل الدخول من خلال نفس حساب فيسبوك، (أو تنزيل تطبيق AppGallery من هنا إذا كنت تستخدم جهازاً غير تابع لشركة هواوي).

في «Gardenscapes»، سيشعر اللاعبون بالارتياح عند إعادة بناء حديقة لاستعادة مجدها السابق، من خلال تجربة لعب مألوفة وجديدة بنفس الوقت، إلى جانب تقنية ألغاز المطابقة الثلاثية القياسية، تقدم اللعبة تعزيزات خاصة ومساعدات، مثل المفرقعات والقنابل، لتغيير تجربة اللعب بالكامل للمستخدمين. بفضل الآلاف من المستويات الفريدة والدرجات المتفاوتة من الصعوبات، فمن المؤكد أنها ستسعد عشاق ألعاب الألغاز!

تحتوي اللعبة أيضاً على قصة معقدة تضيف بُعداً مختلفاً للتجربة بأكملها. بينما يشرع اللاعبون في الترميم، سيكتشفون الأسرار المختلفة وراء الحديقة، بينما ترافقهم شخصيات فريدة متنوعة وحيوان أليف رائع، يمكن للاعبين حتى التعاون مع أصدقائهم على «Gardenscapes» من خلال مزامنة حساباتهم على فيسبوك، بمجرد المزامنة يمكنهم إرسال الأرواح لبعضهم البعض والتشارك لتحقيق المركز الأول في لوحة المتصدرين.

يسعى AppGallery، وهو التطبيق الرسمي لشركة هواوي يسعى جاهداً ليكون سوق التطبيقات المميز الذي يوفر للمستهلكين المزيد من الخيارات ويزود المطورين بتكنولوجيا أكثر ابتكاراً لإعادة تحديد إمكانيات تجارب المستخدمين. تعد حملة مهرجان الألعاب العالمية لنهاية العام، والتي تسعى إلى تشجيع المستخدمين على استكشاف طرق جديدة للعب على المنصة مع سلسلة من المزايا الحصرية، واحدة من العديد من الحملات التي يقدمها تطبيق AppGallery على مدار العام وهي شهادة على التزام هواوي بتحقيق رؤيته.

يتعاون AppGallery أيضاً بنشاط مع أفضل العلامات التجارية العالمية ومطوري الألعاب لجذبهم إلى المنصة، لضمان وصول المستهلكين إلى بعض أكثر ألعاب الهاتف شعبية. ويزود AppGallery أكثر من 500 مليون مستخدم نشط في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم، بآلاف التطبيقات التي تندرج ضمن 18 فئة، بما في ذلك الألعاب ووسائل التواصل الاجتماعي والترفيه والعديد غيرها.