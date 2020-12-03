كشفت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة عن إطلاق حاسوب HUAWEI MateBook 14. ويعد الحاسوب الجديد أحدث إضافة إلى سلسلة MateBook من الحواسيب فائقة الخفة. ويتمتع حاسوب HUAWEI MateBook 14 بالتصميم الأنيق الذي تتميز به هذه السلسلة كما يتضمن مزايا ذكية تجتمع في جهاز قوي وخفيف الوزن، مع الحفاظ على كافة المواصفات المتقدمة والأداء المتفوق. ويأتي حاسوب HUAWEI MateBook 14 مع شاشة عرض كاملة FullView Display بقياس 14 بوصة ودقة 2K، ومعالج AMD Ryzen ™ 4000 H-Series الجديد المصنّع برتبة 7 نانومتر، وذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت وغيرها من المزايا التي تتكامل مع حلول هواوي، مثل نظام هواوي شير HUAWEI Share الذي يتيح للمستهلكين القيام بالمزيد من المهام عبر جميع سيناريوهات الاستخدام.

تصميم خفيف الوزن وخصائص بصرية راقية

يتميز حاسوب HUAWEI MateBook بشاشة عرض كاملة FullView بقياس 14 بوصة، مع إطار بعرض 4.9 ملم فقط من الجانبين والأعلى، مما يمنح الحاسوب صغير الحجم نتيجة مذهلة على نسبة الشاشة إلى الهيكل تبلغ 90% ليقدم أداءً بصرياً رائعاً دون التأثير على سهولة الحمل. كما يعد هذا الحاسوب من بين أجهزة قليلة جداً اليوم تعتمد على تناسب 3:2 التي تعتبر عملية أكثر من نظيرتها 16:9 لاحتياجات الإنتاجية اليومية كقراءة المقالات وتصفح الإنترنت والبرمجة.

يأتي حاسوب HUAWEI MateBook 14 مع شاشة بدقة 2160×1440 بدقة 185 بكسل في البوصة، كما يدعم المدى اللوني RGB بشكل كامل 100% (قياسي)، ونسبة تباين 1500:1 (قياسي) وسطوع أقصى 300 شمعة (قياسي)، وهو ما يجعله مثالياً للمهام التي تتطلب تمييز الألوان بدقة عالية، وكذلك للترفيه ومشاهدة الوسائط. وسواء أكان المستخدمون يستعرضون صوراً عالية الدقة أم يشاهدون أفلاماً بتقنية بلو راي أو صوراً ذات تدرجات لونية، فإن دقة الصور وغنى التفاصيل وحيوية الألوان ستكفل لهم تجربة سينمائية غامرة.

كما يتميز حاسوب HUAWEI MateBook 14 بشاشة عرض كاملة FullView بدقة 2K تتمتع بخاصية اللمس المُتعدد التي تدعم استخدام إيماءات الأصابع المتعددة، وتسمح بالتقاط صورٍ سريعة للشاشة، كما تسهل على المستخدم التحكم بالهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي المتصل بفضل خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration. هذا وتتميز الشاشة بأنها حاصلة على اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TÜV Rheinland فيما يخص اللون الأزرق الضار، أي أنها تزيل بكفاءة انبعاثات اللون الأزرق، مما يحمي أعين الأشخاص الذين يستخدمون الحاسوب لساعات طويلة.

وقد صُمّم حاسوب HUAWEI MateBook 14 بالاعتماد على مفهوم «نقي وخفي» (Pure & Invisible)، وبالتالي فإنه يقوم على هيكل معدني خفيف الوزن أبعاده 307.5×223.8×15.9 ملم ولا يزيد وزنه عن 1.49 كغ. كما يتمتع بسطح أملس بفضل تقنية النحت بالرمل التي تمنح لمسة نهائية راقية توفّر سيطرة أفضل، وتساعد المستخدم في حمل الجهاز والتنقل به خلال اليوم.

أداء بسرعة خارقة

يتمتع حاسوب HUAWEI MateBook 14 فائق الخفة بإمكانيات معالجة ورسوميات استثنائية بفضل معالج AMD Ryzen™ 4000 H-Series ومعالج الرسوميات المدمج AMD Radeon™ Graphics، وعند تفعيل خاصية تعزيز الأداء فإن المعالج يصل إلى طاقة 40 واط، مما يمنح المستخدم قوة إضافية تسمح بأداء المهام التي تتطلب أداءً عالياً كتحرير الصور المتعددة والبرمجة. ويمكن تزويد الحاسوب بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت من جيل سرعة النقل المضاعفة DDR4 على قناة مزدوجة، مع قرص تخزين من نوع PCIe SSD عالي الأداء بسعة تصل إلى 512 جيجابايت، وهو ما يصل بالأداء إلى مستويات غير مسبوقة حتى عند تنفيذ المهام عالية الصعوبة. كما تتميز مراوح HUAWEI Shark مزدوجة الشفرات بتصميم جديد يعتمد على شفرات أكثر كثافة على شكل الحرف S ومرتبة بحيث تعزز أداء التبريد وتقلل من صوت المروحة، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز والعمل بهدوء.

عمر البطارية مهم جداً لتحقيق تجربة استخدام جيدة. يضم حاسوب HUAWEI MateBook 14 بطارية باستطاعة 56 واط تعمل إلى جانب نظام إدارة الطاقة الذكي من هواوي لتقديم عمر بطارية مذهل. إذ يمكن للحاسوب أن يعمل دون الحاجة إلى شحن البطارية لمدة تصل إلى 10 ساعات عند تشغيل فيديو محلي مستمر بدقة 1080p، مما يسمح للمستخدمين بمتابعة أحدث البرامج والمسلسلات التلفزيونية عبر الإنترنت حتى وهم على الطريق. كما يأتي الجهاز مع شاحن HUAWEI SuperCharge™ المحمول القادر على تأمين شحن فائق السرعة لهواتف هواوي المتوافقة. إضافةً إلى ما سبق، فإن الجهاز مزود تلقائياً بمخارج USB التي تسمح للمستخدم بشحن أية ملحقات حتى حين يكون الحاسوب في وضعية الإطفاء.

ويمكن للمستخدمين أن يتنلقوا بسهولة بين إعدادين للطاقة تم برمجتهما مسبقاً -الوضع القياسي ووضع الأداء- بالضغط على الاختصار «Fn + P» على لوحة المفاتيح وذلك لتعديل التوازن بين الطاقة وعمر البطارية وفقاً لاحتياجاتهم.

إنتاجية عالية لجميع سيناريوهات الاستخدام

صُمّم حاسوب HUAWEI MateBook 14 ليكون مركز الإنتاجية، إذ يتميز بنظام هواوي شير HUAWEI Share، وهو أحد الحلول التي طورتها هواوي كي تسد الفجوة بين الأجهزة التي تعمل على نظام ويندوز وتلك التي تعمل على نظام أندرويد. إذ أن خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen Collaboration التي يتيحها نظام HUAWEI Share تسمح للمستخدمين بالتحكم بسهولة بالهاتف الذكي عبر الحاسوب الشخصي، ونقل الملفات بين الجهازين؛ ومشاركة الملحقات كلوحة المفاتيح والفأرة؛ كما يمكن للمستخدم الوصول إلى برامج كلا الجهازين في الوقت ذاته. يشار إلى أن التحسيات التي أُدخلت على هذه الخاصية تمكن المستخدمين من الرد على المكالمات وفتح الملفات المخزنة على الهاتف الذكي مباشرةً عبر الحاسوب الشخصي - وكل هذا على شاشة واحدة.

نظام PC Manager يعتبر أساسياً لدعم برامج Instant Hotspot لمشاركة خدمة الإنترنت وGallery Management لإدارة الصور وScreen Recording لتسجيل الفيديو وClipboard Sharing لمشاركة الحافظات وغيرها، مما يعزز تجربة الاستخدام في جميع السيناريوهات التي تتميز بها أجهزة هواوي.

خصائص إضافية:

زر تشغيل يضم قارئ بصمة Fingerprint Power Button يتحقق من هوية المستخدم عند تشغيل الجهاز، مما يسرع عملية الإقلاع.

مكبرات صوت مزدوجة بقدرة 2 واط تدعم خاصية تعويض التشوه الصوتي التي تعزز من الأداء الصوتي الغامر

لوحة لمس محسّنة أطول وأكثر دقة من أي وقت مضى. كما أن منطقة استقبال HUAWEI Share المدمجة في لوحة اللمس تزيد من مساحة الاستقبال الكلية.

تعزيز مساحة لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية لتقديم تجربة استخدام مرضية.

مجموعة واسعة من المنافذ تقدم خيارات عديدة للمستخدمين وتسهل عليهم وصل الملحقات بجهاز HUAWEI MateBook 14.

السعر والتوفر

أصبح حاسوب MateBook 14 متوفراً في المملكة العربية السعودية بسعر 3299 ريالاً لنسخة R5 وسعر 4299 ريالاً لنسخة R7 مع هدية قيمة عبارة عن HUAWEI Bluetooth mouse and HUAWEI Backpack. يمكنك الشراء من متجر «هواوي» الرسمي في الرياض بارك ومتجر «هواوي» الإلكتروني، إضافة إلى العديد من تجار التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية

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