كشف مركز أبحاث «كاسبرسكي» الروسي أن أبرز التهديدات الإلكترونية المحتملة خلال العام القادم 2021، ستكون متعلقة بالمشتريات عبر الإنترنت، وتستهدف بشكل خاص الهواتف النقالة التي تحمل خدمات الجيل الخامس. وذكر خبراء المركز الأمنيون أن التهديدات المنتظرة تشمل التجسس الإلكتروني السياسي، والحملات الإلكترونية المختلفة والتي تحمل في طياتها فايروسات قاتلة للأجهزة والبرامج، ورجحوا أن تستمر الهجمات عبر مخططات متشابهة ومعقدة طوال العام، ما يستوجب من المؤسسات إجراء مسح شامل لأي برامج ضارة واتخاذ إجراءات حمائية على كل جهاز كمبيوتر.وحذر الخبراء من زيادة عدد الهجمات نتيجة للاتجاه العالمي للعمل عن بعد وفي المنازل، إذ سيركز المهاجمون على استغلال الثغرات الأمنية في أجهزة الشبكة مثل بوابات VPN وسيجمعون بيانات اعتماد المستخدم باستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية.