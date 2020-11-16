هل قمت بالطلب المسبق على ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر، وأنت متحمس جداً لوضعها على معصمك لتتباهى بتصميمها الكلاسيكي والراقي؟ ربما سمعت أن أحدث ساعة ذكية فاخرة من هواوي تأتي مع وظيفة مجموعة مراحل القمر الفاخرة وبطارية تدوم لمدة أسبوعين، وميزات مراقبة صحية مطورة وأوضاع رياضية شاملة (بما في ذلك الرياضات المائية!) وتتبع اللياقة! لكن انتظر، السؤال هو، ماذا تريد أن تجرب أولاً؟ بينما يعمل عقلك على إعداد قائمة فعلية، إليك 5 أشياء لم تكن تعلم أنه يمكنك فعلها مع ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر الفاخرة!



1- استمتع بالرياضات المائية المفضلة لديك



الذهاب إلى الشاطئ والاستمتاع بالأمواج ضمن الأشياء التي يمكنك القيام بها مع ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro مجموعة مراحل القمر. لا داعي للقلق بشأن تعرضها للبلل بفضل خاصيّة مقاومة الماء 5ATM* (حتى عمق 50 متراً).



* الأشرطة الجلدية غير مقاومة للماء.



2- إجراء المكالمات أو استقبالها أو كتمها



ما عليك سوى إقران ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro بهاتفك الذكي وسيصبح رفيقك الحقيقي رقم 1. بعد الاتصال بسلاسة عبر البلوتوث، يمكنك إجراء مكالمات، أو استقبالها أثناء ممارسة الجري في الصباح أو ربما كتم الصوت / رفض مكالمة إذا كنت بحاجة إلى الصمت. كل هذا ممكناً من معصمك.



3- تمرينك، أغانيك، مشاعرك



هل تبحث عن تلك الأغنية التي تثير حماسك أثناء التمرين؟ تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro تشغيل الموسيقى. يمكنك تشغيل وإيقاف وتغيير الأغاني والتحكم في مستوى الصوت على هاتفك الذكي باستخدام ساعة HUWEI WATCH GT 2 Pro. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro أيضاً بسعة تخزين هائلة، مما توفر لك مساحة كبيرة لما يصل إلى 500 أغنية mp3*



*تم الحصول على البيانات من مختبرات هواوي. تبلغ سعة تخزين الموسيقى حوالى 2 جيجابايت.



4- إضفاء الطابع الشخصي على وجه ساعتك



بخلاف أكثر من 200 وجه ساعة تم تثبيتها مسبقاً على ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro، يمكنك أيضاً اختيار نقل الصور من هاتفك واستخدامها كوجه ساعة! كم ذلك رائعاً؟ قم بتشغيل ميزة NFC على هاتفك الذكي لنقل الصور بسرعة وسهولة إلى ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro بنقرة سريعة بسيطة*. يمكن عرض ناطحات السحاب المفضلة لديك أو المناظر الطبيعية أو أفراد الأسرة أو الأصدقاء على وجه الساعة أينما ذهبت!



*يتطلب هاتفاً ذكياً يعمل بنظام EMUI 11.0 أو أحدث. الميزة غير مدعومة على أنظمة iOS.



5- التقط الصور من معصمك



مع مصراع التحكم في الكاميرا عن بُعد*، عند إقران الساعة بهاتف ذكي، ستحتوي ساعةHUAWEI WATCH 2 Pro مجموعة مراحل القمر على أيقونة كاميرا على واجهة الساعة يمكنك النقر عليها لالتقاط الصور عن بُعد عبر الهاتف - نعم، تماماً مثل عصا السيلفي! بهذه الطريقة تضمن أنك لن تفوتك لحظة أبداً، دون الحاجة إلى فتح واجهة الكاميرا بهاتفك!



*متوافق مع هواتف هواوي الذكية التي تعمل بنظام EMUI8.1 أو أعلى.



السعر والتوفر



أصبحت ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro متوفرة للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر 999 ريالاً للنسخة الرياضية وسعر 1099 ريالاً للنسخة الكلاسيكية مع هدية قيمة عبارة عن ميزان هواوي الذكي. يمكنك الطلب من متجر «هواوي» الرسمي في الرياض بارك ومتجر «هواوي» الإلكتروني، بالإضافة إلى العديد من تجار التجزئة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.