أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة العامة للأمن السيبراني، اليوم (الأحد)، تحذيراً أمنياً عالياً، بخصوص تحديث أمني في منتجات Apple.

وكشف المركز أن Apple أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، موصية بتحديثها إلى النسخ التالية:

• High Sirrra: متوفر للمنتجات التالية:

macOS High Sierra 10.13.6

• Safari 14.0.1: متوفر للمنتجات التالية:

- macOS Catalina

- macOS Mojave

• macOS Big Sur 11.0.1: متوفر للمنتجات التالية:

- Mac Pro (2013 وما بعدها)

- MacBook Air (2013 وما بعدها)

- MacBook Pro (Late 2013 وما بعدها)

- Mac mini (2014 وما بعدها)

- iMac (2014 وما بعدها)

- MacBook (2015 وما بعدها)

- iMac Pro (all models)

• Mojave: متوفر للمنتجات التالية:

- macOS Mojave 10.14.6.

وأوضح المركز أن التهديدات تتمثل بتمكين المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام.

وأوصى المركز بالقيام بالإجراءات الوقائية من خلال تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحا لهذه التحديثات، وذلك عبر الرابط التالي:

https://support.apple.com/en-us/HT201222