أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة العامة للأمن السيبراني، اليوم (الجمعة)، تحذيراً أمنياً عالياً جداً، بخصوص تحديث أمني في منتجات Apple.

وأوضح المركز أن Apple أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، كما توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

• iOS 12.4.9: متوفر للمنتجات التالية:

- iPhone 5si

- Phone 6 and 6 Plus

- iPad Air

- iPad mini 2 and 3

- iPod touch (6th generation)

• iOS 14.2 and iPadOS 14.2: متوفر للمنتجات التالية:

- iPhone 6s وما بعد

- iPod touch 7th generation

- iPad Air 2 وما بعد

- iPad mini 4 وما بعد

• tvOS 14.2: متوفر للمنتجات التالية:

- Apple TV 4K

- Apple TV HD

• watchOS 5.3.9: متوفر للمنتجات التالية:

- Apple Watch Series 1 وما بعد

• watchOS 6.2.9: متوفر للمنتجات التالية:

- Apple Watch Series 1

- Apple Watch Series 2

• watchOS 7.1: متوفر للمنتجات التالية:

- Apple Watch Series 3 وما بعد

• macOS Catalina 10.15.7

وأوضح المركز أن التهديدات تتمثل في إمكانية إرسال المستخدم فيديو في مكالمات «Group FaceTime» دون أن يعرف أنه قد قام بذلك، وأنه يمكن للمستخدم الرد على مكالمتين في وقت واحد دون الإشارة إلى أنه قد رد على مكالمة ثانية.

ومن التهديدات أيضا أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: معالجة الجهاز لملفات خبيثة من نوع صوت – صورة – خط – محتوى صفحة ويب، قد يؤدي إلى تنفيذ برمجيات خبيثة، ترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز، توقف البرامج عن العمل فجأة، تنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية.

وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحاً لهذه التحديثات، وذلك من خلال الروابط الإلكترونية التالية:

https://support.apple.com/ar-sa/HT211929

https://support.apple.com/ar-sa/HT211930

https://support.apple.com/ar-sa/HT211947

https://support.apple.com/ar-sa/HT211945

https://support.apple.com/ar-sa/HT211944

https://support.apple.com/ar-sa/HT211928