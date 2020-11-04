أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، تحذيرين عاليين بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome، وتحديث أصدرته شركة Adobe لمعالجة عددٍ من الثغرات في عدة نسخ من Acrobat.

وأوضح المركز أن شركة Google أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لنظام Android، ومتصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وأشار المركز إلى أن التهديدات تتمثل في إمكانية استغلال المهاجم للثغرات وتنفيذ الهجمات التالية: تجاوز آلية حماية، تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، أعطال في الذاكرة - عن بعد.

وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 86.0.4240.183 على سطح المكتب، ونسخة Chrome 86 (86.0.4240.185) على أجهزة Android، مشيرا إلى أن شركة Google أصدرت توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابطين التاليين: https://chromereleases.googleblog.com/2020/11/stable-channel-update-for-desktop.html

https://chromereleases.googleblog.com/2020/11/chrome-for-android-update.html.

وأوضح المركز أن المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة، مبينا طريقة تحديث (متصفح Chrome على سطح المكتب) من خلال الخطوات التالية: افتح Chrome > في أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد > مساعدة > معلومات عن Google Chrome > رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة «Google Chrome» > سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي > انقر على إعادة التشغيل.

وأضاف المركز أنه في ما يخص أجهزة Android فيتم تحديث المتصفح عن طريق متجر Google Play.

كما كشف المركز أن شركة Adobe أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في النسخ التالية من Acrobat:

• Acrobat DC - Windows & macOS

(2020.012.20048 وما قبل)

• Acrobat Reader DC - Windows & macOS

(2020.012.20048 وما قبل)

• Acrobat 2020 - Windows & macOS

(2020.001.30005 وما قبل)

• Acrobat Reader 2020 - Windows & macOS

(2020.001.30005 وما قبل)

• Acrobat 2017 - Windows & macOS

(2017.011.30175 وما قبل)

• Acrobat Reader 2017 - Windows & macOS

(2017.011.30175 وما قبل).

وأشار المركز إلى أن التهديدات تتمثل في إمكانية استغلال المهاجم للثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة.

وفي ما يخص الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت Adobe توضيحًا لهذا التحديث من خلال الرابط التالي: https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb20-67.html.