أطلقت «مدوام»، الشركة السعودية المتخصصة في تصميم تجارب غامرة، موقعاً تفاعلياً يمكّن الزوار من المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية من خلال رؤية عن المستقبل، إذ ينطلق الزوار عبر رحلة بالواقع المعزز تبدأ من جبال طويق عبوراً بالطبقة الخارجية من الغلاف الجوي، وذلك في مغامرة يستكشفوا من خلالها روائع الثقافة السعودية.

وتعليقاً على إطلاق الموقع الجديد، أوضح خالد المعوض الرئيس التنفيذي في «مدوام» قائلاً: «عاماً بعد عام من كل مناسبة لليوم الوطني، تتجلى ملامح أكثر إشراقاً لمستقبل المملكة، ونحن في «مدوام» نتصور المستقبل من منظور حرفي ومجازي يجعل كل فرد يشعر بالفخر، وهو يستمتع بمشاهدة هذه التجربة بالواقع المعزز من منزله، وهي تعكس بلا شك التزامنا بتحقيق رؤية المملكة في ظل قيادتها».

وتقدم «مدوام» تجارب مختلفة تتضمن مشاهدة المتاحف والاحتفالات وغيرها بخاصية الواقع المعزز، وتضع الشركة إستراتيحيات وتصاميم متنوعة لطرح تجارب غامرة وشاملة ومتميزة، تعزز من إشراك الأفراد فيها وتجعلهم يشعرون بمثيرات حسية متعددة، حيث يعود الفضل في ذلك إلى الأسلوب العاطفي والمؤثر لسرد هذه التجارب، وكذلك استخدام تقنيات متطورة مثل الواقع المعزز.

وقد نجحت «مدوام» في تصميم وتطوير وتنفيذ أول وأضخم تجارب من هذا النوع للاحتفالات الموسيقية والفنية، على صعيد الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، إذ جذبت هذه الاحتفالات ما يربو على 400 ألف مشارك، في حين سجلت أكثر من 240 مليون تعليق، وما زالت «مدوام» تواصل تصدرها لقطاع التقنيات الغامرة وتقديم تجارب تعزز من إشراك وتفاعل الأفراد معها.