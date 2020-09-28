أعلنت شركة قوقل الأمريكية حدوث تغييرات مهمة لخدمة الاجتماعات الافتراضية المجانية «قوقل ميت»، اعتبارا من 30 سبتمبر الجاري.

وأشارت «قوقل» إلى أنها ستمنح المستخدمين مدة للاجتماعات مجانا فقط تصل إلى 60 دقيقة، وبعدها سيحتاج المستخدم إلى البدء في خدمة مدفوعة الأجر.

وحتى 30 سبتمبر سيتم السماح لأي شخص لديه حساب في «قوقل» بإنشاء اجتماعات مجانية مع ما يصل إلى 100 شخص من دون حد زمني، بحسب ما نقله موقع «تايمز نيوز ناو»، وفقا لـ«سبوتنيك».

وقال متحدث باسم «قوقل»: «ليس لدينا أي شيء نتواصل معه بخصوص التغييرات التي تم إجراؤها على العرض الترويجي وانتهاء صلاحية الميزات المتقدمة». وتابع «إذا تغير هذا، فسنحرص على إعلامك بذلك».

واعتبارًا من 30 سبتمبر، يمكن الوصول إلى الميزات المتقدمة لعملاء «جي سيوت» أو خدمة «جي سيوت للتعلم»، بما في ذلك السماح باجتماعات لما يصل إلى 250 مشاركًا، والبث المباشر لما يصل إلى 100000 شخص في نطاق واحد، والقدرة على حفظ تسجيلات الاجتماعات على «قوقل درايف» أيضا لن يكون هناك.

وسمحت «قوقل» بالوصول المجاني إلى ميزات «ميت» المتقدمة لجميع عملاء «جي سيوت»، مثل القدرة على البث المباشر لما يصل إلى 100000 مشاهد داخل نطاقهم، ولكن بمقابل مادي. وسيكون تكلفة ذلك 25 دولارا لكل مستخدم شهريا.

وحققت خدمة «قوقل ميت» نموا بمعدل 30 مرة، في الاستخدام اليومي، حيث وصل عدد دقائق اجتماعات الفيديو يوميا إلى 3 مليارات دقيقة.