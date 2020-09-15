كشف تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) عن مخاطر فايروس كورونا، قلق 50% من الشركات من تزايد الهجمات الإلكترونية عليها، خصوصاً في ظل التحول الكبير لمنظومة العمل عن بُعد، إذ استغل المهاجمون السيبرانيون جائحة كورونا كنافذة هجمات جديدة حدّثوا من خلالها أدواتهم التخريبية.

وشهدت الشركات عالمياً ارتفاعاً بنسبة 148% في هجمات برامج الفدية، واستهدافاً كبيراً لقطاعي التمويل والرعاية الصحية، مع زيادة محتملة للتهديدات السيبرانية خلال الفترة المقبلة، إذ من المتوقع أن تصل كلفة هذه الهجمات عالمياً إلى 20 مليار دولار بحلول 2021.

وشدد الدليل الإرشادي المشترك الصادر حديثًا من إحدى الشركات الخاصة بالاستشارات الاستراتيجية والإعلامية وشركة متخصصة في حلول الأمن السيبراني، على أهمية استعداد الشركات بخطط اتصال استباقية لمواجهة أزمات الهجمات السيبرانية، خصوصاً أن الجائحة أسهمت في تسريع وتيرة الأعمال نحو التحول الرقمي.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المتخصصة في حلول الأمن السيبراني المهندس سمير عمر أن «الشركات بحاجة ماسة إلى تطبيق مفاهيم المرونة السيبرانية الوقائية، خصوصاً بعد التحول الكبير الذي حدث بسبب جائحة كورونا والانتقال من مسارات العمل التقليدي إلى منظومة العمل عن بُعد، وهو ما يزيد من فرص تزايد الهجمات الرقمية».