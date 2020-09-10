استضافت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG) اليوم حدث الإطلاق العالمي لمنتجات هواوي الجديدة لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي (Huawei Seamless AI Life)، حيث أعلنت الشركة عن 6 منتجات1 جديدة تزيد من إثراء المنظومة الشاملة 1 + 8 + N.

تشمل المنتجات الجديدة التي تم الكشف عنها خلال الكلمة الرئيسية اليوم ما يلي: HUAWEI MateBook X و HUAWEI MateBook 14، جهازي حاسوب شخصي خفيفي الوزن أحدثا ثورة في إنتاجية الأجهزة المحمولة من خلال عوامل الشكل المدمجة والتجارب الذكية التي تم تمكينها من خلال ميزة Huawei Share المبتكرة؛ سماعة HUAWEI FreeBuds Pro و HUAWEI FreeLace Pro، متغيرات احترافية جديدة للمنتجات الصوتية التي نالت استحسانًا كبيرًا والتي تتميز بتقنية إلغاء الضجيج النشط (ANC)، وتصميمات جديدة وميزات تركز على المستخدم؛ وساعتي HUAWEI WATCH GT 2 Pro و HUAWEI WATCH FIT، أحدث إدخالات إلى مجموعة منتجات هواوي القابلة للارتداء مع جماليات مذهلة وميزات جديدة لتتبع بيانات اللياقة البدنية وأنماط التمرين.

خلال الكلمة الرئيسية، أعادت هواوي أيضًا تأكيد التزامها باستراتيجية حياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي لجميع السيناريوهات والعمل مع الشركاء لتعزيز النظام البيئي 1 + 8 + N. تم تصميم جميع المنتجات التي تم إطلاقها اليوم لتقديم تجربة اتصال أكثر تماسكًا للمستهلكين في حياتهم اليومية، في سيناريوهات تتراوح من العمل والصحة واللياقة إلى الترفيه الصوتي، مما يعكس مهمة هواوي لبناء عالم متصلاً بصورة أفضل.

قال ريتشارد يو، المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (CBG): «تستند تجارب المستخدم الرائعة دائمًا على الابتكار، ولكن رحلتنا للابتكار تبدأ دائمًا وتنتهي مع المستهلكين. في المستقبل، سنواصل العمل مع شركائنا الكرام لتقديم تجارب أكثر ذكاءً وعالية الجودة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم».

حاسوبي HUAWEI MateBook X و HUAWEI MateBook 14: إعادة تعريف إنتاجية الأجهزة المحمولة

أحدث إضافة إلى خط منتجات الحواسيب الرائد من هواوي، يجمع الحاسوب الشخصي HUAWEI MateBook X بين التصميم الأيقوني للسلسلة الرائدة والتكنولوجيا المبتكرة مع تصميم خفيف الوزن وميزات ذكية. يبلغ وزن الحاسوب الشخصي 1 كجم2 فقط، ويبلغ سمكه 13.6 مم3 فقط في الجزء الأكثر سمكًا، وهو أصغر من ورقة A4، بحيث يمكن للمستخدمين وضعه بسهولة في حقيبة الظهر وحمله معهم أينما ذهبوا.

يعد حاسوب HUAWEI MateBook X الشخصي الجديد أول جهاز حاسوب شخصي محمول يتميز بشاشة العرض الكاملة اللامتناهية بدقة 3K – 4Infinite FullView Display، والتي تم تحقيقها بتصميم بلا حدود توفر تجربة مشاهدة غامرة وجودة صورة مذهلة. تدعم الشاشة ميزة اللمس المتعدد مع دعم الإيماءات مثل Fingers Gesture Screenshot، والتي تتيح للمستخدمين التقاط لقطة شاشة بسرعة عن طريق التمرير لأسفل الشاشة بثلاثة أصابع، كما هو الحال على الهاتف الذكي.

استنادًا إلى تقنية هواوي الموزعة، تضيف ميزة العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration5 المحسّنة مزيدًا من التنوع إلى حاسوب HUAWEI MateBook X الشخصي، مما يسمح للمستخدمين الاستفادة بسلاسة أكبر من إمكانات الأجهزة المتعددة في وقت واحد. أصبح الوصول إلى الميزة أسهل من أي وقت مضى مع علامة Huawei Share المدمجة الآن في لوحة اللمس المحسّنة. يمكن للمستخدمين التحكم في كل من جهاز الحاسوب والهاتف الذكي المقترن على شاشة واحدة أو إجراء مكالمات فيديو أو صوتية على الحاسوب الشخصي أو نقل الملفات بين الأجهزة أو حتى تحرير الملفات المحفوظة على الهاتف الذكي مباشرةً باستخدام الحاسوب الشخصي. يمكن لمستخدمي هواتف هواوي الذكية الاستفادة من نقطة الاتصال الفورية لتوصيل أجهزة الحواسيب المحمولة الخاصة بهم بالإنترنت عبر الربط6.

مدعومًا بمعالج Intel® Core ™ من الجيل العاشر، يوفر الحاسوب الشخصي الرائد الجديد الأداء المطلوب للمهام اليومية. تعد لوحة اللمس أكبر بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالجيل السابق لتسهيل الاستخدام بشكل أفضل، وهي تتميز الآن بتقنية HUAWEI Free Touch لتقديم ردود فعل لمسية كاملة. تتميز لوحة المفاتيح الجديدة بالحجم الكامل بمفاتيح مقصية توفر مسافة انتقال للمفاتيح تبلغ 1.3 مم لجعل الكتابة ممتعة، وتأتي مع مكبري ترددات عالية ومكبرات صوت تشكل نظامًا صوتيًا رباعياً، السماعات توفر صوتًا محيطيًا غامرًا أمام المستخدم مباشرةً.

يعد حاسوب HUAWEI MateBook X الشخصي أيضًا أول حاسوب شخصي محمول من هواوي يدعم تقنية Wi-Fi 6، والتي تتميز بثلاثة أضعاف سرعة7 نقل البيانات لشبكة Wi-Fi 5 من أجل اتصال أسرع وإنتاجية أفضل.

خلال الإطلاق الافتراضي، كشفت هواوي أيضًا عن حاسوب HUAWEI MateBook 14 الشخصي، الذي يتميز بتصميم قابل للحمل والنقل وأداء قوي، حيث يدمج حاسوب HUAWEI MateBook 14 الشخصي معالجات AMD Ryzen 4000 H Series، مع مراوح HUAWEI Shark Fin التي توفر أداءً حراريًا فائقًا حتى في ظل أحمال العمل المكثفة. إلى جانب الأداء، يحتوي على شاشة 8HUAWEI FullView Display بدقة 2K ويدعم الميزات الذكية بما في ذلك تقنية Multi-Screen Collaboration لمساعدة المستهلكين على البقاء منتجين على طول الطريق.

سماعة HUAWEI FreeBuds Pro: تقنية إلغاء الضجيج النشطة وصوت غامر عند الطلب

سماعة HUAWEI FreeBuds Pro هي أول سماعات أذن استريو لاسلكية حقيقية في العالم تدعم تقنية إلغاء الضجيج الديناميكي الذكي. تتميز سماعات الأذن TWS الجديدة بحل متكامل للأجهزة والبرامج، وهي تحدد بذكاء نوع الضوضاء والضجيج المحيطة بناءً على محيط المستخدم المباشر والتبديل بين ثلاث ملفات تعريف - عامة، مريحة ومطلقة - لتقديم الأداء الأمثل لإلغاء الضجيج. علاوة على ذلك، تقدم سماعة HUAWEI FreeBuds Pro أفضل أداء لإلغاء الضجيج حتى الآن على منتج صوتي من هواوي مع تصنيف رائد في إلغاء الضوضاء يبلغ 940 ديسيبل. الاتصال المزدوج مع أنظمة Android و iOS و Windows الذكية يعني أنه يمكن للمستخدمين التبديل بسلاسة بين الأجهزة دون الارتباط بعلامة تجارية واحدة، كما يتيح التحكم بالإيماءات الجديد للمستخدمين التحكم بسهولة في سماعات الأذن عن طريق إجراء تمريرة أو ضغط على جذع سماعة الأذن المكعبة.

ساعتي HUAWEI WATCH GT 2 Pro و HUAWEI WATCH FIT: ميزات عملية احترافية للاستخدام اليومي

تواصل هواوي توسيع عائلة HUAWEI WATCH بمنتجات جديدة غارقة في الابتكارات التي تضيف ذوقًا علميًا لجعل الحفاظ على لياقتك وصحتك أمرًا سهلاً.

لا تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro الجديدة مع الميزات التي أحبها المستهلكون في سلسلة HUAWEI WATCH GT فحسب، بل توفر الساعة الذكية الحديثة الأنيقة أيضًا عمر بطارية يصل إلى أسبوعين، وأكثر من 100 وضع للتمرين، بالإضافة إلى لياقة بدنية احترافية وميزات تتبع البيانات.

ميزات تتبع الصحة هي الأكثر تقدمًا حتى الآن مع ترقية تقنية HUAWEI TruSeen ™ 4.0+ التي توفر قراءات دقيقة لمعدل ضربات القلب. أدخلت هواوي أوضاع تدريب جديدة بما في ذلك التزلج والتزلج الريفي على الثلج والتزلج على الجليد وملعب الجولف. تنضم هذه إلى النطاق الحالي لتزويد المستخدمين بتتبع الأداء في الوقت الفعلي والتحليلات للرياضات الاحترافية.

تم إطلاق الساعة الذكية الرائدة الجديدة بتصميم متين يتميز بمواد فاخرة، بما في ذلك كريستال الساعة من الياقوت، وعلبة من التيتانيوم وظهر علبة من السيراميك الصديق للجلد والذي يتحد مع زجاج ياقوتي أسود آخر لتعزيز دقة المراقبة وراحة الارتداء. بالإضافة إلى ذلك، تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro التطبيقات لتوفير وسيلة ملائمة للمستخدمين للحصول على المزيد من الميزات. تخطط هواوي أيضًا لزيادة تعزيز التجربة الذكية المعروضة في المستقبل.

تم إطلاق ساعة HUAWEI WATCH FIT جنبًا إلى جنب مع ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro، وهي أول ساعة ذكية رياضية من هواوي تتميز بتصميم وجه ساعة مستطيل الشكل. تجمع الساعة الذكية بين شاشة AMOLED عالية الدقة المبهرة مقاس 1.64 بوصة، والتي تفسح المجال لعرض المزيد من المحتوى وتجربة تفاعل أفضل. بوزن 34 جرامًا، ساعة HUAWEI WATCH FIT خفيفة مثل سوار المعصم الرياضي. على الرغم من صغر حجمها، إلا أن الساعة الذكية تحتوي على بطارية يصل عمرها إلى 10 أيام في سيناريوهات نموذجية10. تدعم ساعة HUAWEI WATCH FIT أيضًا تقنية الشحن السريع من هواوي. يمكن أن توفر خمس دقائق من الشحن شحنة كافية للحفاظ على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد11.

تتميز الساعة بتقنية HUAWEI TruSeen ™ 4.0 التي تمت ترقيتها حديثًا لمعدل ضربات القلب والتي توفر مراقبة أكثر دقة للقلب على مدار 24 ساعة لتتبع التغيرات في الأكسجين في الدم وظروف النوم والضغط. يتم أيضًا تحليل جميع البيانات لإنشاء نصائح حول اللياقة البدنية تساعد المستخدمين على عيش حياة أفضل وصحية.

HUAWEI WATCH FIT أول ساعة ذكية من هواوي تدعم الرسوم المتحركة سريعة التمرين12. من خلال الجمع بين 44 أسلوبًا قياسيًا للياقة البدنية (بما في ذلك حرق الدهون وتخفيف عضلات الكتف ونحت الجسم وغيرها من الإجراءات الروتينية) في 12 رسمًا متحركًا، توفر هذه الميزة طريقة سريعة وسهلة للمستخدمين لممارسة التمارين في أي لحظة. تقدم ساعة HUAWEI WATCH FIT 13 فصلًا للجري مصممة خصيصًا لعشاق الركض. يتم تحليل سرعة الجري علميًا مع تقديم النتائج في الوقت الفعلي لمساعدة المستخدمين على تحسين التمرين. علاوة على ذلك، باعتبارها الرفيق المثالي في الهواء الطلق، تأتي الساعة الذكية مع 96 وضعًا للتمرين، ونظام GPS مدمج والساعة ـاتي بميزة 5ATM المقاومة للماء.

HUAWEI FreeLace Pro

تم الإعلان أيضًا خلال الحدث عن سماعات HUAWEI FreeLace Pro. توفر السماعات الجديدة صوتًا رائعًا وتصميمًا أنيقًا. تأتي بتقنية إلغاء الضجيج حتى 40 ديسيبل، تستفيد سماعات الأذن حول الرقبة من الخوارزميات الرائدة في الصناعة لتوفير أداء مستقر لإلغاء الضجيج في أي موقف. تتميز سماعات HUAWEI FreeLace Pro بزوج من المشغلات الديناميكية من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم مقاس 14 ملم مع أنابيب جهير لتقديم صوت عالي الدقة لتجربة استماع مثالية. أصبح الاقتران والشحن سلسًا كما هو الحال دائمًا مع HUAWEI HiPair13، وهو حل طورته هواوي يتيح للمستخدمين القيام بالأمرين بسهولة في نفس الوقت عن طريق توصيل سماعات الأذن بالهاتف الذكي باستخدام منفذ USB-C. يمنحك الشحن لمدة خمس دقائق بطارية كافية للحفاظ على تشغيل الموسيقى لمدة خمس سماعات، ويتيح الشحن الكامل استخدامًا ليوم كامل14.

1 يتم الحصول على قياسات أبعاد المنتج من معامل هواوي.

2 تم الحصول على البيانات من معامل هواوي. قد يختلف القياس الفعلي بسبب تحمل التصنيع والاختلاف في طرق القياس. للاشارة فقط.

3 أقدام الحاسوب المحمول غير متضمنة. قد يختلف القياس الفعلي بسبب تحمل التصنيع والاختلاف في طرق القياس. للاشارة فقط.

4 يتم تعريف «شاشة العرض الكاملة اللانهائية – Infinite FullView Display» على أنها تصميم عرض بلا حدود من هواوي. تشير شاشات العرض بلا حدود إلى الشاشات ذات الحواف فائقة النحافة وتتميز بنسبة شاشة إلى هيكل عالية.

5 تدعم ميزة Multi-Screen Collaboration الاتصال بين أجهزة الحواسيب المحمولة من هواوي والهواتف الذكية. يجب أن تفي الأجهزة المتصلة بمتطلبات النظام. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

https://consumer.huawei.com/en/support/huaweishare/6 يتطلب هاتفًا ذكيًا مدعومًا من هواوي.

7 المصدر: Intel.

8 دعم اللمس المتعدد متاح كخيار. قد يختلف توافر الميزات حسب المنطقة.

9 البيانات التي تم الحصول عليها من اختبارات النماذج القائمة على الشخص الحقيقي والتي أجريت في مختبر هواوي 40dB هو الحد الأقصى لإلغاء الضوضاء. قد يختلف التأثير الفعلي اعتمادًا على حجم أذن المستخدم وأطراف الأذن المستخدمة وهيكل قناة الأذن ووضع الارتداء وحالة المستخدم (المضغ والتمرين وما إلى ذلك) وغيرها من الشروط.

10 بيانات تم الحصول عليها من معامل Huawei. تدعم الساعة الذكية عمر بطارية يصل إلى 10 أيام مع استخدام نموذجي وعمر بطارية يصل إلى 7 أيام مع الاستخدام الكثيف. يتم تحديد حالات الاستخدام النموذجية والمكثفة على موقع هواوي الرسمي.

11 البيانات التي تم الحصول عليها من معامل هواوي. يتم تحديد حالات الاستخدام النموذجية والمكثفة على موقع هواوي الرسمي.

12 سيتم تمكين الميزة من خلال تحديث Huawei OTA. يرجى متابعة الموقع الرسمي لهواوي لمزيد من المعلومات.

13 ميزة HUAWEI HiPair مدعومة فقط على أجهزة منفذ USB-C لإصدارات معينة تعمل بنظام EMUI 9.1 أو أحدث. لمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الموقع الرسمي.

14 البيانات التي تم الحصول عليها من معامل هواوي. قد يختلف عمر البطارية الفعلي وفقًا لسلوكيات المستخدم والعوامل البيئية.