أطلقت حكومة الهند حملة «الهند الرقمية» في 1 يوليو 2015، وكان الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تحسين البنية التحتية الإلكترونية من خلال زيادة الاتصال بالإنترنت وجعل الدولة ممكّنة رقميًا بالتكنولوجيا. ويجري الترويج للتكنولوجيات الناشئة بالحلول الممكنة لمساعدة الهند في بلوغ هدفها:

الذكاء الاصطناعي ( AI ): الذكاء الاصطناعي هو مجموعة متنوعة من التكنولوجيات التي تمكّن الآلات من العمل بمستويات ذكاء أعلى ومحاكاة القدرات البشرية المتمثّلة في الإدراك والفهم والتصرف الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وبدلاً من ذلك، يمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه الجهد المبذول لتصنيع أجهزة كمبيوتر قادرة على التصرف الذكي. وهو مصطلح شامل جامع يُستخدم للإشارة إلى كل شيء بدايةً من سيري مرورًا بآي بي إم واتسون وصولاً إلى التقنيات القوية التي لم نبتكرها بعد.

( ): الذكاء الاصطناعي هو مجموعة متنوعة من التكنولوجيات التي تمكّن الآلات من العمل بمستويات ذكاء أعلى ومحاكاة القدرات البشرية المتمثّلة في الإدراك والفهم والتصرف الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وبدلاً من ذلك، يمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه الجهد المبذول لتصنيع أجهزة كمبيوتر قادرة على التصرف الذكي. وهو مصطلح شامل جامع يُستخدم للإشارة إلى كل شيء بدايةً من سيري مرورًا بآي بي إم واتسون وصولاً إلى التقنيات القوية التي لم نبتكرها بعد. إنترنت الأشياء ( IoT ): إنترنت الأشياء هو عبارة عن شبكة من الأشياء المادية - المركبات والآلات والأجهزة المنزلية وغير ذلك الكثير - تستخدم أجهزة استشعار وواجهات برمجة تطبيقات للاتصال وتبادل البيانات عبر الإنترنت.

( ): إنترنت الأشياء هو عبارة عن شبكة من الأشياء المادية - المركبات والآلات والأجهزة المنزلية وغير ذلك الكثير - تستخدم أجهزة استشعار وواجهات برمجة تطبيقات للاتصال وتبادل البيانات عبر الإنترنت. سلاسل الكتل: سلاسل الكتل هي عبارة عن دفتر أستاذ رقمي غير قابل للفساد للمعاملات الاقتصادية يمكن برمجته ليس لتسجيل المعاملات المالية فحسب، وإنما لكل شيء ذي قيمة تقريبًا.

سلاسل الكتل هي عبارة عن دفتر أستاذ رقمي غير قابل للفساد للمعاملات الاقتصادية يمكن برمجته ليس لتسجيل المعاملات المالية فحسب، وإنما لكل شيء ذي قيمة تقريبًا. الأمن السيبراني: يُعرف بأنه مجموعة من التكنولوجيات المُستخدمة لحماية سلامة الشبكات والبرامج والبيانات من الهجوم أو الإتلاف أو الوصول غير المصرّح به.

قُدّرت إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات الأعمال بنحو 191 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2020، لتحقق نموًا بنسبة 7.7% على أساس سنوي.

من المتوقع أن تصل إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة إدارة عمليات الأعمال 50-55 مليار دولار أمريكي من إجمالي الإيرادات.

وظّف قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي 205.000 موظف جديد وكان لديه 884.000 موهبة من المواهب الماهرة رقميًا في عام 2019.

ارتفع العدد الإجمالي للموظفين إلى 4.14 مليون موظف في عام 2019.

إجمالي الناتج المحلي: تقدّر الحصة في إجمالي صادرات الخدمات بأكثر من 45% وتبلغ نسبة مساهمة الصناعة إلى الناتج المحلي الإجمالي للهند نحو 7.9%.

تقدم أكثر من 17.000 شركة مجموعة كاملة من الخدمات (بما في ذلك الشركات الناشئة).

تقع أكبر مراكز البحث والتطوير التي تمتلكها كلٌ من إنتل وسيسكو خارج الولايات المتحدة في الهند.

«أفضل خمس شركات هندية في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات» هي؛ تاتا كونسلتنسي سيرفيسز، وإنفوسيس، وكوجنيزانت، وويبرو، وإتش سي إل تكنولوجيز.

الوجهة الأولى لمصادر قطاع تكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات الأعمال على مستوى العالم.

زمرة من المواهب الماهرة رقميًا يراوح عددها بين 450.00 و500.000

تصدير نسبة 43% من خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات وإدارة عمليات الأعمال في 2018.

الوجهة الأولى في آسيا لمراكز الابتكار الجديدة، والثانية في جميع أنحاء العالم.

ثاني أسرع منطقة تمثّل مركز بيانات نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تشير إلى مرحلة جديدة في الثورة الصناعية تركّز بدرجة كبيرة على الترابط البيني والأتمتة والتعلم الآلي والبيانات في الوقت الفعلي، وهي سوف تساعد في جمع البيانات وتحليلها عبر الأجهزة، ممّا يوفر عمليات أسرع وأكثر مرونةً وكفاءةً لإنتاج سلع عالية الجودة بتكلفة منخفضة.