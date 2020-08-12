أعلنت «فيسبوك»، (الثلاثاء) إزالة 7 ملايين منشور في الربع الثاني من عام 2020 لاحتوائها معلومات خطأ عن الفايروس التاجي المستجد، ومن ذلك المحتوى الذي يروج لإجراءات وقائية مزيفة وعلاجات مبالغ فيها.

وأصدرت الشركة، البيانات كجزء من تقريرها السادس لتطبيق معايير المجتمع، الذي أطلقته أول مرة في عام 2018 إلى جانب قواعد لياقة أكثر صرامة رداً على رد الفعل العنيف على نهجها المتراخي في مراقبة المحتوى على منصاتها، وفقاً لموقع «العربية.نت».

وقالت إنها ستدعو خبراء خارجيين لمراجعة المقاييس المستخدمة في التقرير على نحو مستقل، وذلك بدءاً من عام 2021.

وأزالت فيسبوك - التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم - نحو 22.5 مليون منشور يحتوي على خطاب كراهية على تطبيقها الرئيسي في الربع الثاني، وذلك ارتفاعاً من 9.6 مليون في الربع الأول. كما حذفت 8.7 مليون منشور مرتبط بمنظمات متطرفة مقارنة بـ 6.3 مليون في الفترة السابقة.

وقالت «إن اعتمادها على تقنية الأتمتة لمراجعة المحتوى زاد خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، حينما انخفض عدد مراجعيها الذي يحضرون إلى المكاتب بسبب جائحة الفيروس التاجي».

وأوضحت «فيسبوك»، إن ذلك أدى إلى اتخاذ الشركة إجراءات أقل بشأن المحتوى المتعلق بالانتحار، وإيذاء النفس، وتعري الأطفال، والاستغلال الجنسي على منصاتها.