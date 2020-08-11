أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم (الثلاثاء)، تحذيرا أمنيا عالي المستوى، بخصوص تحديث أمني في متصفّح قوقل كروم «Google Chrome».

وأشار المركز إلى أن كافة القطاعات مستهدفة في التحذير، موضحا أن «Google» أصدرت تحديثاً لعدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة «Linux» و«Windows» و«Mac».

وأكد المركز أن التهديدات تتمثل في تمكن المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ الهجمات التالية: تنفيذ برمجيات خبيثة، تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات.

وفي ما يتعلق بالإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 84.0.4147.125، مبينا أن «Google» أصدرت توضيحاً للتحديث اللازم عبر الرابط أدناه https://chromereleases.googleblog.com/2020/08/stable-channel-update-for-desktop.html، مشيرا إلى أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

وأبان أن طريقة التحديث كالتالي: فتح «Chrome»، في أعلى يسار الشاشة يتم النقر على «المزيد ثم مساعدة ثم معلومات عن Google Chrome، إذ إن رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة»Google Chrome"، وسيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، ثم يتم النقر على إعادة التشغيل.