تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الأيام القادمة، وتحديدا في 15 يوليو 2020، إطلاق «مسبار الأمل» للمريخ، كما تطلق اليوم برنامج «نوابغ الفضاء العرب» الذي تشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء، وهو أول برنامج لتدريب الشباب العربي على تقنيات وتكنولوجيا الفضاء.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه في «تويتر» اليوم (السبت): تطلق الإمارات الأيام القادمة «مسبار الأمل» للمريخ، أول مهمة عربية للكوكب الأحمر... ونطلق اليوم برنامجا للشباب العربي للانضمام معنا للتدريب ببرامج وتكنولوجيا الفضاء في دولة الإمارات.

وأضاف: «نسعى لتأهيل واحتضان الجيل الجديد من علماء الفلك والفضاء العرب.. نسعى لاستئناف جزء من حضارتنا العلمية».

ويعد برنامج التدريب أول برنامج يفتح الطريق للشباب العربي للوصول إلى النجوم، وأول برنامج لتدريب الشباب العربي على تقنيات وتكنولوجيا الفضاء، كما أنه برنامج الفضاء الأكثر تطورا في المنطقة.

وسيتم خلال البرنامج احتضان ورعاية النوابغ العرب في دولة الإمارات لمدة 3 سنوات، وتقديم منح تعليمية وحوافز مالية، والعمل على بناء مجموعة أقمار اصطناعية متقدمة، ليستفيدوا من الفرص المهنية المستقبلية.

وأوضح البرنامج أن التسجيل مفتوح لجميع الشباب العربي، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني www.ArabsToSpace.com.

يشار إلى أن مسبار الأمل يتضمن لاقطا هوائيا للاتصال بطول 1.85 متر، ويبلغ وزنه 1350 كيلوغراما (يشمل الوقود)، وأبعاده 3م×7.9م (مع ألواح شمسية مفتوحة)، فيما توفر الألواح الشمسية 600 واط من الطاقة لشحن البطاريات.