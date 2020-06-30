تسلط «هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة» الضوء وتروّج لمجموعة من أبرز التطبيقات الذكية المتاحة في السعودية من خلال HUAWEI AppGallery.

و«HUAWEI AppGallery» منصة التطبيقات الرسمية لأجهزة «هواوي» الذكية، حيث توفّر لمستخدمي «هواوي» منصة موثوقة تلبي جميع احتياجات المحتوى الخاصة بهم.

ويتوسّع نطاق المحتوى في AppGallery ليشمل بعضاً من أفضل المحتوى المتوفّر للمستخدمين في السعودية، إضافة إلى تطبيقات تخدم الحاجات اليومية للمستخدمين، وتجارب رقمية جديدة مذهلة في إمكانها إلهام وإسعاد مستخدمي المتجر الرسمي المحليين.

وبما أنه تمّ تطوير التطبيقات في HUAWEI AppGallery لتشغّل خصيصاً على أجهزة «هواوي» الذكية، فبإمكان العديد من التطبيقات أن تستفيد من الميزات المتقدمة لأجهزة «هواوي»، بهدف إنشاء تجارب تفاعلية جديدة.

من جهتها، تتحقّق «هواوي» من كل تطبيق كي تضمن أمان وحماية البيانات، الأمر الذي يضمن حصول المستخدمين على تطبيقات ذات جودة عالية، كما في إمكانهم أن يطمئنوا أنهم يستخدمونها بأمان.

وقال آدم شياو، المدير التنفيذي لـ«HUAWEI Mobile Services» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة «هواوي» لأعمال المستهلكين: «أطلق متجر هواوي الرسمي AppGallery لأول مرة في الصين عام 2011. ثم أطلق الإصدار العالمي رسمياً في أبريل 2018. ويعمل المتجر الرسمي على ربط أكثر من 420 مليون مستخدم نشط لـ«هواوي» شهرياً عبر أكثر من 170 دولة ومنطقة تقع ضمن منظومة هواوي لذكية والمبتكرة».

وأضاف: «توسّع «هواوي» كمية المحتوى المحلّي المتوفّر في متجرها الرسمي في السعودية، كي تمنح مستخدمينا في المملكة المزيد من الخيارات والتجارب الأفضل عبر أجهزتهم الذكية من هواوي».

كما عملت «هواوي» على تطوير ميّزات معينة لمساعدة المستخدمين في العثور على أفضل محتوى لهم، لاسيما في ظل وجود كمية متزايدة من المحتوى المتاح عبر «AppGallery». وقد قسّم المحتوى إلى 18 فئة من أجل تسهيل عملية التصفّح. ومع ميزة «Volt Algorithm» من «هواوي»، بإمكان المستخدمين الحصول على اقتراحات لأفضل محتوى يناسب احتياجاتهم.

أما التطبيقات المختارة لهذا الأسبوع، فهي:

«Visit Saudi»

«Visit Saudi» هو التطبيق الرسمي للسياحة في السعودية، وهو بإشراف وزارة السياحة السعودية. ومن خلال عمله دليلا سياحيا متنقّلا يعرض موقع «Visit Saudi» أفضل الوجهات السياحية والمطاعم ومراكز التسوّق والحدائق الترفيهية والفنادق والشواطئ والمتاحف، وغيرها الكثير من جميع أنحاء المملكة. ويتضمّن التطبيق خدمات للسواح، تتضمّن حجز الفنادق وحجز الرحلات الجوية ودليل محدّث وخرائط.

الكهرباء AlKahraba

الكهرباء AlKahraba هو تطبيق الهواتف الذكية الرسمي للشركة السعودية للكهرباء. وبإمكان عملاء الشركة استخدام التطبيق للوصول إلى مجموعة من الخدمات، التي تتضمّن الوصول إلى بيانات الفواتير والمدفوعات، والتسجيل للحصول على خدمات الرسائل القصيرة والفواتير الإلكترونية، إضافة إلى تحديد موقع مكتب خدمة العملاء على الخريطة.