شهدت الساعات الماضية عطلا مفاجئا في تطبيق «واتساب»، إذ أبلغ المستخدمون في جميع أنحاء العالم أنهم يعانون من الوصول إلى تطبيق الدردشة، فيما فوجئ الآلاف باختفاء شريط الحالة Last seen لجهات الاتصال خاصتهم، ولم يعد بإمكان المستخدم معرفة إذا ما كان الشخص الذي يتحدث معه نشطا على التطبيق أو غير موجود، وذلك بعد اختفاء ميزتي Typing و Online. وفي تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة، تغلب فنيو «واتساب» على العطل، وأعادوا تشغيل المزايا الـ3.وكان موقع Down Detector المعني برصد أعطال المواقع عبر الإنترنت أكد تسجل آلاف الشكاوى من مستخدمي «واتساب»، بلغت نحو 15000، بوجود مشكلات في تطبيق التراسل الفوري، ومن بين المتضررين، يواجه 73% مشكلات مع ميزة الـLast seen أو وقت الظهور، بينما يعاني 24% من مشكلات الاتصال.