تعرض هواوي مجموعتها الأسبوعية من أفضل التطبيقات المتاحة عبر متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery لمستخدمي هواتفها الذكية في السعودية.



متجر HUAWEI AppGallery هو منصة التطبيقات الرسمية لهواتف هواوي الذكية، ويوفّر أفضل التطبيقات المحلية والعالمية للمستخدمين في المملكة.



تضم المنصة أكثر من 400 مليون مستخدم فاعل، وتعتبر واحدة من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات في جميع أنحاء العالم. ويركّز متجر AppGallery على توفير مجموعة ضخمة من التطبيقات ذات الجودة العالية للمستخدمين، والتي تم تحسينها لتقديم أفضل تجربة على أجهزة هواوي.



وقد أصبح متجر AppGallery من المنصات الأكثر موثوقية للمستخدمين الذين يبحثون عن آخر المستجدات والتحديثات من المطوّرين والتطبيقات المحلية والعالمية، وذلك بفضل توفير المتجر مجموعة ضخمة من التطبيقات التي تم تحسينها لتقديم أفضل تجربة على أجهزة هواوي. ويضمن AppGallery امتلاك التطبيقات لأعلى معايير الأمن وحماية بيانات وخصوصية المستخدمين، مع العلم أنه تم اختبار جميع التطبيقات في AppGallery والتحقق منها بالكامل بواسطة هواوي قبل أن يتم نشرها ضمن المنصة.



كما يضم متجر AppGallery العديد من الخاصيات التي تساعد المستخدمين على اكتشاف المحتوى الأفضل الذي يناسب مع متطلباتهم وحاجاتهم، بما في ذلك التطبيقات التي تم تطويرها خصيصاً للأسواق السعودية وللمستخدمين في المملكة. وتتوافر التطبيقات عبر 18 فئة، ويتضمّن متجر AppGallery كذلك الوظائف المتعلّقة بالبحث والمراجعات والتوصيات، من أجل تسريع وتسهيل عملية البحث عن المحتوى للمستخدمين.



كما يتضمّن متجر AppGallery وظيفة "Wish List"، أي «لائحة التمنيات». وهذا يعني أنه في إمكان المستخدمين إضافة تطبيق ما إلى اللائحة الخاصة بهم في حال لم يجدوها على المتجر، وعند توافرها في AppGallery، يتم إرسال إشعار لإبلاغهم بذلك. كما تتم إضافة التطبيقات الجديدة وتحديث المحتوى عبر متجر AppGallery باستمرار، بهدف توفير المزيد من الخيارات لمستخدمي أجهزة هواوي.



وتركّز التطبيقات التي تم اختيارها هذا الأسبوع على المحافظة على صحّتكم وضمان تناولكم أفضل الأطعمة:

Nahdi



يوفّر لكم تطبيق Nahdi كافة الأدوية والمواد الصيدلانية والوصفات الطبية، ليتم إيصالها إلى باب منزلكم. ويتضمّن التطبيق العروضات الحصرية وإمكانية اكتساب واستبدال نقاط Nahdi. كما يتضمّن التطبيق محدّد مواقع الصيدليات، لتمكينك من العثور على موقع حول الصيدلية الأقرب إليك، بالإضافة إلى بعض المعلومات عنها.

Fitness Time



إنه تطبيق Fitness Time، الشبكة الأضخم للمراكز الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تم تصميم التطبيق للأعضاء وغير الأعضاء لمعرفة المزيد من المعلومات عن Fitness Time، والحصول على تفاصيل حول جلسات اللياقة البدنية عبر الإنترنت، ولإدارة العضوية.

Domino’s Pizza



اطلب من دومينوز بيتزا السعودية بكل سهولة من أينما كنت، عبر جهاز هواوي الذكي. ويتضمن التطبيق الخاص بـDomino's Pizza قوائم الطعام وإمكانية القيام بالطلبيات وتتبّعها، بالإضافة إلى محدّد مواقع المتاجر.