في ظل انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، عمدت كثير من الشركات السماح لموظفيها بالعملمن المنزل، ولكن أحد أكبر العقبات التي تقلل من الإنتاجية عند العمل من المنزل هي التواصل وتوزيع المهمات وتبادل الملفاتبطريقة فعالة. بالرغم من توفر تطبيقات متخصصة لهذه الظروف، إلا أن الغالبية يعتمدون الطرق التقليدية غير الفعالة كمجموعات الواتسابوغيرها. لذلك نقدم لكم قائمة بأفضل التطبيقات التي تساعد في تنظيم العمل من المنزل ورفع الإنتاجية.يتيح لك Google Drive ولأعضاء الفريق الآخرين العمل على نفس المستند النصي أو جدول البيانات في نفس الوقت بدون أي تأخير. ويمكن لجميع المشاركين رؤية التغييرات التي يتم إجراؤها عند حدوثها، بينما يمكن أيضًا ترك التعليقات لخطوط أو خلايا محددة داخل كل مستند.بالنسبة لمعظم العاملين عن بُعد، قد يكون الإصدار المجاني من Google Drive أكثر من كافٍ. إذا كنت بحاجة إلى مساحة تخزين سحابية أكبر من المساحة الافتراضية التي تبلغ 15 غيغابايت المقدمة مجانًا، كما يمكنك ترقية خطة التخزين الخاصة بك.الميزاتالمستندات: مستندات Word وجداول البيانات والعروض التقديمية وجميع المستندات الأساسية التي نتعامل معها هذه الأيام.التخزين السحابي: عنصر السحابة في Google Drive هو ما يجعله مفيدًا للغاية للفرق البعيدة، مما يسمح لهم بإنشاء الملفات وتحميلها ومشاركتها والتعاون فيها.التعاون: يعمل «التعاون في نفس الوقت» على ملفات محرر مستندات Google دون أي تأخير حقيقي في وهذه النقطة التي يتفوق فيها على Microsoft Drive.تقدم Zoom مجموعة كاملة من الأدوات للتواصل وإقامة اجتماعات عن بعد عن طريق الفيديو للفرق والأفراد.الميزاتاجتماعات الفيديو: يمكن للفرق إقامة اجتماعات عن بعد، أو مكالمات الفيديو واحد لواحد.المكالمات الصوتية: يمكنك أيضًا تشغيل مكالمات صوتية جماعية أو فردية عندما لا تكون الاجتماعات وجهًا لوجه ضرورية.ندوات عبر الإنترنت: يمكنك أيضًا استخدام Zoom لاستضافة ندوات عبر الإنترنت.المراسلة: يمكن لأعضاء الفريق إرسال الرسائل باستخدام Zoom.مشاركة الملفات: مشاركة الملفات أثناء وخارج محادثات الفيديو / الصوت للتعاون بين الأعضاء.يسمح لك سطح المكتب البعيد من Chrome بالوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك في المكتب بأمان من هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز كمبيوتر آخر. هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى جهازك من أي مكان وفي أي وقت دون القلق بشأن أي مخاطر أمنية. يمكنك الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق كتابة عنوان URL للدخول في متصفح الويب أو تنزيل تطبيق الهاتف المحمول لنظامي التشغيل iOS و Andriod.الميزاتالوصول عن بعد: الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك في أي مكان وفي أي وقت من هاتفك المحمول أو الكمبيوتر اللوحي أو كمبيوتر آخر.الدعم عن بعد: السماح لأعضاء الفريق بالوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك من موقعهم لتقديم الدعم / التعاون.مشاركة الشاشة: يمكنك أيضًا استخدام ميزة الدعم عن بُعد لمشاركة شاشتك مع أعضاء الفريق لمزيد من التعاون.«Slack»«سلاك» هو منصة مراسلة مصممة للفرق ويعتبر أحد أفضل أدوات التواصل للعاملين عن بُعد. حيث يتم تنظيم المراسلة الفورية في «قنوات» يمكن لأعضاء الفريق الانضمام إليها ومغادرتها حسب الحاجة حتى لا يتلقى أي شخص رسائل أو إشعارات غير متعلقه فيه. يمكن لأعضاء الفريق أيضًا الدردشة خارج الموضوعات الرئيسية في سلاسل محادثات منفصلة، وتمنع هذه الرسائل من التدخل في معظم المحادثات التي تتمحور حول المشروع.الميزاتالمراسلة الفورية: اتصال مباشر بين كل عضو في الفريق.الحالات: يمكن للمستخدمين تعيين حالة التوفر للتركيز على المهمات الفردية حسب الحاجة.مشاركة الملفات: مشاركة الملفات مثل PDF والصور ومقاطع الفيديو وأنواع الملفات الشائعة الأخرى.مكالمات الصوت والفيديو: مكالمات الصوت والفيديو مباشرة من داخل التطبيق.مشاركة الشاشة: يسمح لأعضاء الفريق بإظهار عملهم للآخرين بشكل مباشر عن طريق مشاركة الشاشة.