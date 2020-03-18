أعلنت «أبل» إقامة مؤتمر المطورين السنوي WWDC عبر الشبكة في سابقة للشركات التقنية بسبب مخاوف فايروس كورونا المستجد. وقال النائب الأول للشركة ورئيس التسويق Phil Schiller في بيان: «يتطلب الوضع الصحي الحالي أن ننشئ تنسيقا جديدا لـ WWDC 2020 يقدم برنامجا كاملا مع جلسات عبر الإنترنت، ما يوفر تجربة تعليمية رائعة لمجتمع المطورين لدينا في جميع أنحاء العالم». وتضم «أبل» 23 مليون مطور مسجل في أكثر من 155 دولة.عادة ما يتم هذا المؤتمر في أوائل شهر يونيو، لكن «أبل» لم تعلن حتى الآن التاريخ المحدد لـ WWDC 2020.وكانت الشركة تعقد WWDC في مركز مؤتمرات San Jose McEnery منذ عام 2017، والذي انتقلت إليه بعد أن تجاوزت المساحة في مركز Moscone West في سان فرانسيسكو. وقالت شركة أبل إنها ستلتزم بالتبرع بمبلغ مليون دولار لمنظمات سان خوسيه المحلية لتعويض الإيرادات المفقودة من الانتقال إلى عرض المؤتمر عبر الإنترنت هذا العام.وتستخدم «أبل» WWDC عادة للإعلان عن برنامج iOS جديد مع ميزات موسعة لأجهزة iPhone و iPad التي سيتم إصدارها عادةً في الخريف. كما أنها غالبا ما تعلن عن برنامج Mac جديد، وأحيانا أجهزة مثل سطح المكتب Mac Pro و Apple Pro Display XDR الذي تم الكشف عنهما في حدث العام الماضي.