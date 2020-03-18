أعلن المؤسس والمدير التنفيذي السابق لشركة Microsoft بيل جيتس تنحيه عن مجلس إدارة الشركة. وعمل جيتس سابقا رئيسا تنفيذيا لشركة Microsoft حتى عام 2000، عندما استقال من منصبه من أجل قضاء المزيد من الوقت في مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية، إذ ترك جيتس دوره الكامل في شركة Microsoft عام 2008 بصفة رسمية لتركيز كل جهوده على الأعمال الخيرية.ويعود تنحي جيتس عن المجلس إلى دوافع مماثلة، إذ أعلن في بيان صحفي رغبته في تخصيص مزيد من الوقت لأولوياته الخيرية، وسيظل جيتس بمثابة مستشار تقني للمدير التنفيذي الحالي ساتيا ناديلا، وهو الدور الذي بدأه في عام 2014 بناء على طلب ناديلا عندما استقال من منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة مايكروسوفت.وعلق ناديلا: «لقد كان شرفا وامتيازا هائلين أن أعمل مع بيل والتعلم منه على مر السنين. أسس بيل شركتنا بإيمان بقوة ديموقراطية البرمجيات وشغفا لحل التحديات الأكثر إلحاحًا في المجتمع. لقد استفاد المجلس من قيادة بيل ورؤيته. وستستمر Microsoft في الاستفادة من شغف بيل التقني المستمر ونصائحه لدفع منتجاتنا وخدماتنا إلى الأمام. أنا ممتن لصداقة بيل وأتطلع إلى مواصلة العمل إلى جانبه لتحقيق مهمتنا في تمكين كل شخص وكل منظمة على هذا الكوكب من تحقيق المزيد».