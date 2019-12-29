وجه الشريك المؤسس لتطبيق «توتوك» رسالة فيديو لرئيسي شركتي «أبل» و«قوقل»، أكد فيها عدم ارتباط التطبيق بأي دولة، مفنداً تبعية أو ملكية التطبيق لأية جهة.

وقال موجهاً رسالته لرئيسي شركتي «أبل» و«قوقل»: أنا giac، الشريك المؤسس لتطبيق ToTok أود أن أطلب الدعم لإعادة التطبيق إلى متاجر التطبيقات. نحن لسنا مرتبطين بأي حكومة".

ووفقا لصحيفة «الخليج الإماراتية»، قال: «بدأت كل الشائعات المفاجئة التي لا أساس لها في الانتشار، ودون أي إشعار مسبق، تمت إزالة ToTok من المتاجر الخاصة بـ«أبل» و«قوقل» ولم يتمكن الأشخاص من تنزيلها بعد الآن».

وأكد أن «كل نسخة من تطبيق ToTok مرت بعملية المراجعة الصارمة، ومنذ الإزالة غير المتوقعة لتطبيقنا من المتاجر، نعمل بشكل وثيق للغاية مع فرق المراجعة الخاصة بكم لمعالجة كل المخاوف».