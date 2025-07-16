في مفاجأة غريبة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، احتفاظه بالنسخة الأصلية للقب بطولة كأس العالم 2025، في مكتبه البيضاوي.

وتُوّج تشيلسي الإنجليزي بطلاً لمونديال الأندية، بعد فوز ساحق على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، الأحد الماضي، على ملعب «ميتلايف» بالولايات المتحدة الأمريكية، في مباراة شهدت حضور ترمب.





وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة «DAZN» الناقل الرسمي لمباريات كأس العالم للأندية: «سألتُهم (يقصد فيفا) متى ستستلمون الكأس؟ قالوا: لن نستلمها أبداً، يمكنكم الاحتفاظ بها إلى الأبد في المكتب البيضاوي، سنصنع كأساً جديداً».

وأضاف: «فعلاً، صنعوا كأساً جديداً كان الأمر مثيراً للغاية، النسخة الأصلية موجودة الآن في المكتب البيضاوي».

وكان ترمب قد كسر البروتوكول خلال احتفالات فريق تشيلسي بتتويجه بلقب كأس العالم للأندية 2025.

وبعد تسليم الميداليات والكأس، طلب رئيس الفيفا من ترمب مغادرة منصة التتويج قبل بدء الاحتفالات، لكن الرئيس الأمريكي رفض المغادرة واحتفل مع الفريق الإنجليزي وسط ذهول لاعبي البلوز.

ويُعد هذا قراراً غريباً من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي خالف البروتوكول المعتاد بالسماح للفريق بالاستمتاع باللحظة مع بعضهم البعض، وخطف الأضواء منهم.