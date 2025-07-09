حجز فريق تشيلسي الإنجليزي أولى بطاقات التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025، عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0، أمس (الثلاثاء).

وينتظر «البلوز» في المباراة النهائية، المقرر إقامتها الأحد القادم في الولايات المتحدة الأمريكية، الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، المقررة اليوم (الأربعاء). ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد تخطّت مكافآت تشيلسي في البطولة حاجز الـ100 مليون دولار، شاملة مكافآت المشاركة والأداء. ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يُعلن بعد عن قيمة مكافأة مشاركة البلوز في البطولة، إلا أن تشيلسي حقق مكاسب مالية ضخمة نتيجة نتائجه في المونديال، فقد فاز على الترجي ولوس أنجلوس إف سي، وخسر أمام فلامنجو في دور المجموعات، ما منحه 4 ملايين دولار. كما حصل على 7.5 مليون دولار بعد تأهله إلى دور الـ16، وواصل مشواره بانتصار عريض على بنفيكا بنتيجة 4-1، ليضيف 13.12 مليون دولار إلى رصيده. وفي ربع النهائي، تغلّب تشيلسي على بالميراس بنتيجة 2-1، ليجني 21 مليون دولار إضافية. وبفوزه في نصف النهائي على فلومينينسي بنتيجة 2-0، عزز تشيلسي مكاسبه بـ30 مليون دولار، مع فرصة لإضافة 40 مليون دولار أخرى إلى خزائنه في حال تتويجه باللقب.