رفض لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، مقارنة تشكيلته الحالية التي فازت بدوري أبطال أوروبا بالفريق الذي كان يضم كيليان مبابي في صفوفه سابقًا.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ريال مدريد، اليوم (الأربعاء)، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل المباراة، سُئل إنريكي عن ما إذا كان باريس سان جيرمان أصبح فريقًا أفضل الآن بدون مبابي بعد انضمام اللاعب إلى ريال مدريد، ليرد قائلاً: «هذا سؤال يتعلق بالماضي، وأنا هنا لأركز فقط على المستقبل، وليس الحديث عن ما مضى».

واعترف المدرب الإسباني بأن مواجهة لاعبه السابق تضيف نكهة خاصة لمواجهة اليوم.

وتُعد هذه المباراة حاسمة، حيث سيواجه الفائز فيها تشيلسي في النهائي يوم الأحد القادم، بعد أن حجز الفريق الإنجليزي مكانه في المباراة النهائية بفوزه 2-0 على فلومينينسي، أمس (الثلاثاء)، بفضل ثنائية الوافد الجديد جواو بيدرو.