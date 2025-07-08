يغيب ثنائي باريس سان جيرمان هيرنانديز وباتشو، لمباراتين بسبب حصولهما على بطاقتين حمراوين في مباراة ربع نهائي كأس العالم للأندية ضد بايرن ميونخ، وبذلك لن يشاركا في مباراة نصف النهائي أمام ريال مدريد، وسيحرمان من النهائي في حال تخطي ريال مدريد.

ويصطدم باريس سان جيرمان بريال مدريد غدًا (الأربعاء)، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة، في نصف نهائي البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية، أن باريس سان جيرمان تلقى إخطارًا رسميًا من فيفا، يفيد بإيقاف ثنائي الفريق، لوكاس هيرنانديز وباتشو، لمباراتين بسبب حصولهما على بطاقتين حمراوين في المباراة السابقة أمام بايرن ميونخ، وبالتالي، سيتغيب الثنائي عن مواجهة ريال مدريد، إضافةً إلى المباراة النهائية في حال تأهل العملاق الباريسي.

من جهة أخرى، سيفقد ريال مدريد خدمات لاعبه دين هويسن، الذي تم طرده في مباراته الأخيرة ضد بوروسيا دورتموند، ولكن لا يزال بإمكان اللاعب التواجد في المباراة النهائية حال تأهل الملكي.

وسيلتقي الفائز من مواجهة تشيلسي وفلومينينسي البرازيلي مع المتأهل من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نهائي مونديال الأندية، الأحد القادم.