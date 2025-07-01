أبدى إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إعجابه بأداء المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، عقب المواجهة التي جمعتهما اليوم (الثلاثاء).

ولعب بونو دور البطولة في فوز الهلال التاريخي على مانشستر سيتي 4-3، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية، المُقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن هالاند هنّأ بونو بحرارة عقب نهاية المباراة، وقال له: «تعال معنا!».

ويخوض الهلال مباراة ربع النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي، يوم الجمعة القادم، في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «كامبينغ وورلد».

وفي حال تخطّي الهلال عقبة فلومينينسي، سيلعب الزعيم مع الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي، يوم الثلاثاء 8 يوليو.

وتُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم الأحد 13 يوليو الجاري، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب «ميتلايف».