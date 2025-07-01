سطر الهلال إنجازًا تاريخيًا بإقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي من ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025، ومواصلة مغامرته المثيرة في البطولة المٌقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فجر اليوم (الثلاثاء)، ليضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي يوم الجمعة القادم، في الدور ربع النهائي.

فوز الزعيم على كتيبة المدرب بيب جوارديولا لم يكن صدفةً أو ضربةَ حظ، فالفريق الذي يسجل 4 أهداف في مرمى العملاق الإنجليزي، بجانب استمراره في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في البطولة حتى الآن، رغم البداية النارية ضد أفضل فريق في تاريخ كرة القدم (ريال مدريد) والخروج بالتعادل 1-1، يستحق التحية والإشادة.

مشوار الهلال حتى نهائي كأس العالم للأندية

يخوض الهلال مباراة ربع النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي، يوم الجمعة القادم في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «كامبينغ وورلد».

وفي حال تخطي الهلال عقبة فلومينينسي، سيلعب الزعيم مع الفائز من مواجهة تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي، يوم الثلاثاء 8 يوليو، في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم الأحد 13 يوليو الجاري في تمام العاشرة مساءً، على ملعب «ميتلايف».