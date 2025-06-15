تلقى النادي الأهلي المصري ضربة موجعة في انطلاقة مشواره بكأس العالم للأندية 2025، بعد إصابة نجم خط الوسط إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي، التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0) على ملعب هارد روك في ميامي، الولايات المتحدة.





وكشف طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد جاب الله أن الأشعة التي أجريت لإمام عاشور أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، ما يستلزم إجراء عملية جراحية عاجلة في أحد مستشفيات ميامي خلال الساعات القادمة.

وأكد جاب الله أن هذه الإصابة ستبعد عاشور عن باقي مباريات الأهلي في البطولة، في خسارة كبيرة للفريق الذي يعتمد بشكل كبير على إبداعات اللاعب وروحه القتالية.





وتعرض إمام عاشور للإصابة في الدقيقة 12 من المباراة، بعد تدخل قوي من أحد لاعبي إنتر ميامي أثناء محاولته السيطرة على الكرة.

وحاول الجهاز الطبي علاجه داخل الملعب، لكن اللاعب سقط باكياً من شدة الألم، ليتم استبداله بأحمد مصطفى (زيزو)، الذي شارك لأول مرة رسمياً مع الأهلي.

وكان عاشور قد أهدر فرصة خطيرة للتسجيل في الدقيقة 8، بعد هجمة مرتدة سريعة تصدى لها الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري.

ليست هذه المرة الأولى التي يعاني فيها عاشور من إصابة في الكتف. ففي مارس 2024 تعرض لخلع بين منطقة الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة ودية لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر، ما أبعده عن الملاعب لمدة شهرين بعد خضوعه لعملية جراحية.

هذه الإصابة الجديدة تثير قلق جماهير الأهلي بشأن مستقبل اللاعب، خصوصا مع أهمية المرحلة القادمة في البطولة.

افتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2025 بالتعادل دون أهداف أمام إنتر ميامي، بقيادة النجم العالمي ليونيل ميسي، وشهدت المباراة أداءً قوياً من الفريقين، حيث تبادلا السيطرة وأهدرا فرصاً عديدة، أبرزها ركلة جزاء للأهلي أضاعها محمود حسن (تريزيجيه) في الدقيقة 43.

وبهذا التعادل حصل كل فريق على نقطة في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

يواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية الخميس 19 يونيو 2025، في مباراة حاسمة لتعزيز حظوظه في التأهل، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء 24 يونيو 2025.