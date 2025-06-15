في مباراة افتتاحية مشوقة ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025، انتهت مواجهة النادي الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي بالتعادل السلبي (0-0) على ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة.





شهدت المباراة أداءً قويًا من الفريقين، حيث تبادلا السيطرة وأتيحت لهما فرص عديدة للتسجيل، لكن تألق الحارسين وحسن التنظيم الدفاعي حال دون هز الشباك.





انطلقت المباراة في تمام الساعة الـ3:00 فجرًا بتوقيت القاهرة (الـ8:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة)، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية تليق بحدث عالمي بحجم كأس العالم للأندية.

قدم الأهلي بطل أفريقيا، أداءً مميزًا منذ البداية، حيث هدد مرمى إنتر ميامي في أكثر من مناسبة، بفضل تحركات لاعبيه السريعة وقوة خط وسطه.





وفي الدقيقة 14 تعرض إمام عاشور، نجم الأهلي، لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب، ليحل محله أحمد سيد زيزو الذي أضاف حيوية لخط الهجوم.

وفي الدقيقة 41 احتسب الحكم الأسترالي علي رضا فغاني ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة «زيزو» داخل منطقة الجزاء. تولى محمود حسن «تريزيجيه» تنفيذ الركلة، لكن الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري تصدى لها ببراعة، ليحافظ على التعادل حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استمر الأهلي في محاولاته الهجومية، بقيادة وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، لكن التنظيم الدفاعي لإنتر ميامي حال دون اختراق مرماهم.

في المقابل، حاول إنتر ميامي، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، استغلال الهجمات المرتدة، لكن دفاع الأهلي كان في الموعد.

وتألق ليونيل ميسي في بعض اللحظات، لكنه واجه صعوبة أمام الدفاع المحكم للأهلي، بينما كان وسام أبو علي وأحمد زيزو الأكثر خطورة من جانب الأهلي.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، في انتظار مباريات الجولة الأولى الأخرى للمجموعة الأولى التي تضم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وبفضل تألقه وتصديه لركلة الجزاء و8 تسديدات، حصل حارس إنتر ميامي، أوسكار أوستاري، على جائزة رجل المباراة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتقييم 9.7 وفقًا لشبكة "سوفا سكور".

ووفقًا للائحة البطولة، حصل الأهلي على مكافأة مالية قدرها مليون دولار نظير التعادل، بينما تبلغ مكافأة الفوز في الدور الأول مليون ونص مليون دولار.

وبهذه النتيجة، يحتل الأهلي وإنتر ميامي المركزين الأول والثاني مؤقتًا في المجموعة الأولى برصيد نقطة لكل منهما، في انتظار نتائج مباراة بالميراس وبورتو.

من جانبه، قال حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي: قدمنا مباراة كبيرة أمام إنتر ميامي، وكنا على قدر المسؤولية. سنعمل على استغلال الفرص في المباريات القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية يوم الخميس 19 يونيو 2025، في تمام الساعة الـ7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة ستكون حاسمة لتحديد صدارة المجموعة.

ويختتم الأهلي مشاركته في دور المجموعات بمواجهة بورتو البرتغالي فجر الثلاثاء 24 يونيو 2025.