في خطوة مثيرة تُمهد لانطلاقته الجديدة مع ريال مدريد، حصل النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد، على رقمه الجديد 12 استعدادًا لكأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الظهير الأيمن لخوض أولى مبارياته مع العملاق الإسباني ضد الهلال السعودي، بعد انتقاله من ليفربول مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

هذا الانتقال، الذي أثار جدلاً بين جماهير ليفربول، يفتح فصلاً جديدًا لـ«ترينت» في مسيرته، فكيف سيتأقلم مع الحياة في مدريد؟

انتقل ألكسندر-أرنولد (26 عامًا) إلى ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع ليفربول، حيث كان يرتدي الرقم 66، لكن قواعد الدوري الإسباني تحدد الأرقام بين 1 و25 للاعبين المسجلين، مما دفع النادي لمنحه الرقم 12.

كما سيظهر اسم «ترينت» على قميصه بدلاً من «ألكسندر-أرنولد»، وهذا ما أعلنه اللاعب عبر تحديث حسابه على إنستغرام.

ويواجه «ترينت» تحديات جديدة تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، خلفًا لكارلو أنشيلوتي، إلى جانب تغيير الرقم، اضطر للتخلي عن سيارته رينج روفر (130 ألف جنيه إسترليني) بسبب اتفاقية رعاية ريال مدريد مع BMW، التي تمنع اللاعبين من قيادة سيارات أخرى إلى مركز التدريب.

وستوفر BMW لـ «ترينت» سيارة مثل BMW XM، التي يستخدمها كيليان مبابي وجود بيلينغهام، بقيمة 152 ألف جنيه إسترليني مجانًا.

انتقال «ترينت» أثار غضب بعض جماهير ليفربول، حيث تعرض لصيحات استهجان خلال مباراة أرسنال بعد إعلان رحيله في مايو، لكن زملاءه والمدرب آرني سلوت دافعوا عنه، مشيرين إلى إسهاماته الكبيرة.

وفي مباراة كريستال بالاس الأخيرة، حظي باستقبال أفضل، وبكى خلال جولة الشرف بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، والآن يستعد «ترينت» لتحدٍ جديد في مدريد، حيث يترقب الجميع تألقه بالقميص الملكي.