تتجه أنظار عشرات الملايين في وطننا الغالي وفي الوطن العربي نحو استاد لوسيل عند تمام الساعة العاشرة من مساء غد (الأربعاء)، لمتابعة أحداث اللقاء المرتقب الذي سيجمع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بنظيره منتخب المكسيك في ختام لقاءات دور المجموعات للمجموعة الثالثة لمونديال قطر 2022.

يدخل منتخبنا الأخضر هذا اللقاء بطموحات التأهل لدور الـ16 للمرة الثانية في تاريخه في كأس العالم بعد أن حقق ذلك في مونديال أمريكا 94، ولتحقيقه في مونديال 2022 لا بد من الفوز في لقاء الليلة للابتعاد عن الحسابات المعقدة، فالتعادل سيؤهله في حالة واحدة وهي فوز منتخب بولندا على الأرجنتين، فيما الخسارة تعني مغادرة الأخضر للمونديال. ورغم صعوبة المنتخب المكسيكي الذي لم يتمكن الأخضر السعودي من الانتصار عليه في تاريخ مواجهاتهما، إلا أن المدرب رينارد توصل للتشكيلة المناسبة التي ستحقق آمال وتطلعات عشاق الأخضر.

فرصة المكسيك

يدخل منتخب المكسيك هذا اللقاء بفرصة الفوز ولا غيره للتأهل لدور الـ16، شريطة فوز بولندا على الأرجنتين أو النظر لفارق الأهداف بينه وبين الأرجنتين في حالة تعادلها مع بولندا، أو فارق الأهداف مع بولندا في حال خسارتها من الأرجنتين، وهذه الحسابات ستدفع بالمنتخب المكسيكي للبحث عن الفوز والتمسك بآخر آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.

بولندا × الأرجنتين

في التوقيت ذاته، وعلى استاد 974، يلاقي منتخب بولندا المتصدر نظيره الأرجنتين، ويبحث كلاهما عن الفوز ولا غيره، إذ إن الفائز سيتأهل مباشرة لدور الـ16 أما الخاسر فسينتظر نتيجة منتخبنا الوطني والمكسيك. وتبدو فرص منتخب بولندا أقوى، إذ إن التعادل سيؤهله للدور الثاني، فيما ستتوقف قلوب الأرجنتينيين إلى أن ينتهي لقاء منتخبنا والمكسيك لمعرفة مصيرهم في المونديال.

مواجهات أخرى

كما سيختتم مساء غد دور المجموعات للمجموعة الرابعة، إذ يلتقي عند تمام الساعة السادسة مساء منتخب تونس الشقيق بنظيره منتخب فرنسا حامل اللقب الذي تأهل للدور الثاني، ورغم الاحتمالات الضعيفة للمنتخب التونسي للتأهل إلا أنه لن يفقد الأمل، فالفوز على فرنسا وتعادل أستراليا والدانمارك سيؤهل نسور قرطاج للدور الثاني.

وفي التوقيت ذاته على استاد الجنوب، يواجه منتخب أستراليا وصيف المتصدر نظيره منتخب الدانمارك، ويبحث كل منهما عن الفوز ولا غيره، ففي حالة فوز منتخب أستراليا سيتأهل مباشرة لدور الـ16، أما في حال التعادل فسينتظر لقاء فرنسا وتونس. أما منتخب الدانمارك فإنه يتمسك بآخر آماله وهو الفوز على أمل تعثر منتخب تونس بالتعادل أو الخسارة، ليرافق فرنسا لدور الـ16.