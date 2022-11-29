قاد نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز منتخب بلاده البرتغال لدور الـ16 بمونديال قطر 2022، بعد إحرازه هدفين في مرمى الأوروغواي في اللقاء الذي انتهى لمصلحة البرتغال بهدفين دون مقابل، على استاد لوسيل ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة.

وشهد اللقاء تفوقا ميدانيا لمنتخب البرتغال الذي تمكن لاعبوه من كسر الحاجز الدفاعي في الشوط الثاني عن طريق النجم المميز برونو فيرنانديز، إذ أحرز الهدف الأول بلعبة خادعة لحارس الأوروغواي سيرخو روشيت (د:54)، وفي الوقت بدل الضائع أحرز برونو الهدف الشخصي الثاني له ولبلاده من ركلة الجزاء (د:90+3)، لينتهي اللقاء بفوز البرتغال بهدفين دون مقابل.

وبهذه النتيجة يصل منتخب البرتغال للنقطة السادسة متصدراً المجموعة الثامنة ومتأهلاً لدور الـ16 كثالث منتخب خلف حامل اللقب فرنسا وكذلك البرازيل، فيما تجمد رصيد الأوروغواي عند نقطة واحدة.