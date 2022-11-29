تأهل منتخب البرازيل لدور الـ16 لمونديال قطر 2022 كثاني المتأهلين بعد منتخب فرنسا حامل اللقب، بعد فوزه على منتخب سويسرا بهدف دون مقابل، جاء في الوقت القاتل من عمر اللقاء الذي جمع بينهما على استاد 974 ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة السابعة.

شهد اللقاء سيطرة برازيلية، وسط تحفظ دفاعي من منتخب سويسرا، وفي الوقت القاتل من عمر المباراة تمكن النجم كاسيميرو من إحراز هدف اللقاء الوحيد لمنتخب بلاده، بعد تمريرة ذكية من رودريجو، ليسددها كاسيميرو مباشرة بقدمه اليمنى على يمين الحارس سومر (د:83)، لينتهي اللقاء بفوز البرازيل بهدف دون مقابل.

وبهذه النتيجة يحقق البرازيل فوزه الثاني على التوالي ويصل للنقطة السادسة متصدراً منتخبات المجموعة ومتأهلاً لدور الـ16، فيما تجمد رصيد سويسرا عند 3 نقاط في المركز الثاني.