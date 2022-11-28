تمسك منتخبا الكاميرون وغانا بآمالهما بالتأهل للدور الثاني لمونديال قطر 2022م إذ تغلب منتخب غانا على منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف لهدفين، فيما تعادل منتخب الكاميرون مع منتخب صربيا بثلاثة أهداف لكل منهما.

فعلى استاد المدينة التعليمية، تفوق منتخب غانا على كوريا الجنوبية في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف لهدفين، وجاءت أهداف غانا عن طريق كل من: محمد ساليسو (د: 24)، محمد قدوس (هدفين 34، 68)، فيما جاء هدفا كوريا الجنوبية عن طريق كل من: تشو كيو سونغ (هدفين 58، 61).

وبهذه النتيجة يحصد غانا أول ثلاث نقاط له ويحتل المركز الثاني مؤقتاً، فيما تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند نقطة واحدة وفي المركز الرابع والأخير.

وعلى استاد الجنوب، وفي واحدة من أجمل مباريات المونديال خرج منتخبا الكاميرون وصربيا بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما، وأحرز أهداف الكاميرون كل من: جيان كاستيليتو (د: 29)، فينسنت أبو بكر (د: 63)، تشوبو موتينغ (د: 66)، فيما أحرز أهداف صربيا كل من: بافلوفيتش (د: 45+1)، ميلينكوفيتش سافيتش (د: 45+3)، الكسندر ميترفيتش (د: 53).

وبهذه النتيجة يحصد كل منهما نقطة واحدة ويحتل الكاميرون المركز الثالث وصربيا رابعاً.